Fiesta 14 MAR 2026 - 18:04h.

La actriz que encarnaba a Mari Tere en la serie de Telecinco 'La que se avecina' ha muerto a los 91 años de edad

Al minuto | La última hora sobre la muerte de la icónica actriz

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Gemma Cuervo ha muerto a los 91 años de edad. La prestigiosa e inolvidable actriz, reconocida por su destacado papel como Mari Tere en 'La que se avecina' y su participación en otras series como 'Médico de familia', ha fallecido hoy tras una larga trayectoria profesional en el teatro, cine y televisión.

Aunque por el momento no han transcendido detalles sobre la muerte de Gemma Cuervo, desde el programa de Emma García se ha lanzado un sentido pésame a los tres hijos de la actriz: Cayetana, Fernando y Natalia.

La pérdida de la actriz llega apenas dos días después de la última aparición de la actriz en redes sociales, donde en compañía de su hija mandaba un sentido mensaje a los jóvenes de este país, en la que reflexionaba sobre la vida y dejaba algún que otro consejo.

Una carrera de 60 años en el cine, teatro y televisión

Hoy el mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Gemma Cuervo. Nacida en Barcelona el 22 de junio de 1936, la actriz ha cosechado a lo largo de su carrera de más de 60 años en el cine y la televisión una lista de innumerable de éxitos y papeles con los que se ha ganado el cariño de todo un país.

Una prestigiosa trayectoria que comenzó en el Teatro Español Universitario y que continuó en la compañía de teatro 'Lope de Vega'. Sin embargo, sería a través de la televisión cuando la actriz alcanzaría una gran popularidad, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos del público.

En 1965, plena época dorada de los espacios dramáticos en televisión, Gemma Cuervo sería una de las primeras actrices en llevar el teatro a la pequeña pantalla. A lo largo de su extensa carrera participaría en numerosas producciones cinematográficas y televisivas. Uno de sus papeles más queridos fue el de Mari Tere en 'La que se avecina'. También, desarrolló una destacada trayectoria en el cine con películas como 'La boda del Señor Cura' e 'Íntimos'.

Galardonada con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes

En sus últimos años, toda esa vida dedicada al teatro tuvo su reconocimiento y Gemma Cuervo recibió varios premios que celebraban su talento y su trayectoria profesional durante más de seis décadas, entre ellos, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2023. Un galardón que le entregaban, a sus 88 años, los reyes, Felipe XVI y Letizia, en Real Fábrica de Artillería de Madrid, donde la actriz recibió una gran ovación por todos sus años dedicados al fomento, desarrollo y difusión del arte y cultura en nuestro país.

Gemma Cuervo supo adaptarse a los nuevos tiempos digitales a través de las redes sociales. La actriz contaba con su propio perfil, con más de 240 mil seguidores, donde compartía sus más íntimas reflexiones y mensajes de agradecimiento al público, manteniéndose cercana a su público intergeneracional.