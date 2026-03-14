Cientos de usuarios llenan las redes de comentarios de desolación y amargura tras la muerte de la actriz

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años de edad

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La muerte de Gemma Cuervo, a los 91 años, ha conmocionado a todo el país. La actriz era una de las caras más reconocidas en España por sus míticos papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Desde hace un tiempo, la artista empezó a usar más sus redes sociales. Y una prueba de ello es la carta que ha compartido con sus followers más jóvenes en su última publicación.

La capilla ardiente para despedir a la actriz se abrirá este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10:00 horas de la mañana.

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Las redes sociales se han llenado de comentarios de personas que todavía no pueden creerse la triste noticia. "Que acaban de decir que falleció Gemma Cuervo, por favor, me muero de la pena", dice una internauta en la plataforma X. El programa de Telecinco ‘Fiesta’ ha confirmado el fallecimiento de la mítica intérprete de ‘La que se avecina’ a los 91 años de edad.

"Se nos ha ido Vicenta. Se nos ha ido Gemma Cuervo. Qué pena. Gracias por tanto", señala el periodista Álvaro López. "Ha fallecido Gemma Cuervo. Algo se muere en los que la amamos en todo lo que hizo, pero sobre todo en esa magnífica Vicenta. Qué pena más grande", dice Alba Rosado, periodista. "Ya están las 3 juntas en el cielo. DEP Gemma Cuervo. Una de las personas que más nos ha hecho reír a todos", señala otro usuario.

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El gran recorrido de Gemma Cuerpo por el mundo de la interpretación

El mundo de la interpretación está de lujo. Gemma Cuervo ha muerto a los 91 años de edad y después de 60 años actuando. Sus inicios se remontan a la década de los 50, cuando comenzó a recitar las tablas a clásicos como Lorca, Zorrilla y Shakespeare. Cuerpo se convirtió en uno de los rostros más familiares de los espacios Novela y Estudio 1, además de participar en varios episodios de las Historias para no dormir.

Después llegaron las películas como Vente a Alemania, Pepe o de culto como El mundo sigue. Una etapa maravillosa en la que conoció al amor de su vida: al actor Fernando Guillén. La pareja tuvo tres hijos. Dos de ellos, Cayetana Guillén Cuervo y Fernando Guillén Cuervo, siguieron con éxito sus pasos.

En su paso por la televisión, Cuervo se hizo muy popular entre el público. Primero, con Médico de familia y después con Aquí no hay quien viva. En esta última, la intérprete formó un trío icónico junto a Mariví Bilbao y Emma Penella. Tras finalizar, llegó su fichaje en La que se avecina. A partir de ahí, redujo su trabajo.

En 2011 trabajó en La Celestina, a la postre su última representación teatral. En 2016 participó en La reina de España, secuela de La niña de tus ojos dirigida por Fernando Trueba. Y un año más tarde, en 2017, apareció en un capítulo de la 18ª temporada de Cuéntame.