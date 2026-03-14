La última carta que escribió Gemma Cuervo antes de su muerte: "La vida es demasiado breve"

Gemma Cuervo compartió en sus redes sociales una última carta que escribió dos días antes de su fallecimiento

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años de edad

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El mundo de la interpretación se encuentra de luto. La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años. Según ha podido confirmar el programa 'Fiesta', la intérprete de ‘La que se avecina’ ha fallecido este sábado 14 de marzo. Además, desde EFE también han podido confirmar la noticia gracias a familiares directos de la icónica y querida actriz.

Con una larga y respetada carrera a sus espaldas, Gemma Cuervo fue uno de los rostros más queridos y recordados que ha pasado por 'La que se avecina'. Desde hace años, la actriz decidió retirarse de los escenarios y de los rodajes. Sin embargo, siempre que podía compartía en sus redes sociales reflexiones y publicaciones que eran aplaudidas y alabadas por sus miles de seguidores. Precisamente, dos días antes de su muerte Gemma Cuervo quiso dejar plasmada una carta a todos los jóvenes en la que reflexionaba sobre la vida y dejaba algún que otro consejo. Una carta que, en el día de hoy, tiene mucho más sentido.

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La última carta de Gemma Cuervo dos días antes de su muerte

"Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas. Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos. No es fácil ser padre ni ser madre", comenzaba escribiendo la actriz en su perfil de Instagram.

Justo después de esta reflexión, Gemma Cuervo se dirigía a todos aquellos que eran padres o madres para aconsejarles sobre su día a día: "Y queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil. Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele. Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien".

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"Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor. Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro. La vida es demasiado breve para no hacerlo. Os quiero", con estas palabras Gemma Cuervo se despedía en una carta en la que, también, compartía imágenes de su carrete personal junto a sus tres hijos cuando eran pequeños.

La trayectoria de Gemma Cuervo

La artista, nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión, y para muchos espectadores será siempre la inolvidable Vicenta de series como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.

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A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero, que la acercaron a nuevas generaciones y reforzaron su condición de rostro imprescindible de la ficción española.

En los últimos años, había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión, que a menudo destacaban su carácter cercano y su enorme profesionalidad en los rodajes.