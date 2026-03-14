Fiesta 14 MAR 2026 - 20:47h.

El colaborador de 'Fiesta' se somete, en directo, a una sueroterapia, el cóctel vitamínico intravenoso de moda entre los famosos

Makoke, tras la acusación de la fiscalía, que pide 4 años de cárcel para ella: "Me da vergüenza"

Compartir







En 'Fiesta' conocemos todos los detalles sobre la sueroterapia, el tratamiento más popular entre las celebridades en su búsqueda por la juventud eterna. En el plató, Gómez Villar, doctor especializado, explica al detalle en qué consiste esta nueva tendencia y uno de nuestros colaboradores, Pipi Estrada, se somete en directo a esta técnica.

Conocido como el elixir de la vida, la sueroterapia es un cóctel de vitaminas personalizado que se administra por vía intravenosa. Un famoso tratamiento que triunfa internacionalmente y que también arrasa entre varios famosos de nuestro país como Amaia Salamanca, Isabel Presley, Vicky Martín Berrocal o Eduardo Navarrete.

¿En qué consiste la sueroterapia?

El suero siempre ha sido uno de los tratamientos más versátiles y socorridos. Hasta ahora, este solo se podía administrar desde los hospitales, pero una nueva tendencia ha llevado este elemento a nuestras casas. Se trata de la sueroterapia, es decir, suero a domicilio.

PUEDE INTERESARTE Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años de edad

Un chute de vitaminas en vena que, entre sus beneficios, se encuentran mejorar la piel, favorecer la hidratación, hacer más llevadera la resaca, mantener activo el sistema inmune y la correcta formación de colágeno. Unos propiedades que han hecho que la sueroterapia se haya convertido en uno de los tratamientos preferidos de las celebridades.

Sin embargo, a raíz de la popularidad que adquirió este procedimiento en los últimos años, han sido varios los expertos que han advertido sobre sus peligros y riegos que podría acarrear. En 'Fiesta', para poner a prueba esta técnica, un médico visitaba nuestro plató y se llevaba a Pipi Estrada a su clínica para recibir una sesión de este tan famoso suero.

El colaborador de 'Fiesta' se inyecta suero en directo

Al final del programa, Emma García conectaba con la clínica donde nuestro colaborador, Pipi Estrada, se había sometido a una sesión de sueroterapia: "Creo que voy a tener la piel brillante", le decía Pipi a la presentadora. A su lado, el doctor Gómez Villar explicaba cuándo se verán los resultados:

"Nos quedan otros 15 minutos y mañana empezará a ver esos efectos en la piel de este tratamiento", decía el doctor, que también explicaba: "Es un cóctel de vitaminas que estaría en torno a unos 150-300 euros". "Estoy muy contento de que los resultados, según el doctor, van a ser positivos. Estoy encantado, este tipo de cosas me gustan mucho. No me he mareado, estoy bien. Tengo la vía y no siento nada. Todo perfecto", contaba Pipi Estrada antes de despedirse de Emma García.