La segunda vida profesional de los Estopa: uno historiador y el otro cocinero

Redacción Uppers 23 MAR 2026 - 14:53h.

Los hermanos Muñoz confesaron en el programa de José Ramón de la Morena que son "historiadores frustrados"

El Estopa David Muñoz, Banderas y otros famosos que decidieron matricularse en la universidad a los 50

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¿Qué habría sido de los Estopa si no hubieran terminado subidos a un escenario? La respuesta la dieron con ese descaro en una charla en el programa de José Ramón de la Morena 'Resonancia de Corazón': Si no fueran músicos, uno sería historiador y el otro cocinero. Una ocurrencia aparentemente improvisada pero que encierra mucha verdad, ya que ambos están dando los primeros pasos en esas direcciones, demostrando que nunca es tarde para recuperar vocaciones aparcadas. Además, encajan con lo que siempre han hecho los hermanos Muñoz, es decir, contar historias y mezclar los ingredientes hasta dar con la receta perfecta.

Historiadores de barrio

David Muñoz, el cantante de éxitos como 'Tu calorro' o 'Me falta el aliento' , ha vuelto a los estudios a sus 50 años y se ha matriculado en la Universidad de Barcelona en el grado de Historia, una de sus grandes pasiones. "Mi hermano y yo somos historiadores frustrados", admitía en el mencionado programa. Al fin y al cabo, ambos han sido, a su manera, historiadores de barrio, ya que sus letras recogen historias de la vida cotidiana, de la clase trabajadora y de la cultura popular patria.

"Vengo de examinarme y mira, me he ido de puta madre (...) me habían cateado y era de recuperación", informaba sobre sus progresos. El mayor de los Estopa ya dijo en su momento que pretendía "ser uno más" y llevar sus estudios "con discreción, siendo uno más de mis compañeros y compañeras y no dando tanto bombo a esto".

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El nuevo José Andrés

Durante la charla con De la Morena, David confesaba que cuando decidió emprender la aventura universitaria intentó convencer a su hermano para que se uniese a él. "Yo a él se lo dije. José, apúntate, coño, apúntate. Vamos a matricularnos los dos". A lo que José contestó que "hombre, si me dura un mes la carrera, vale, pero todo el año...". Lo que sí que hizo fue apuntarse a un curso de cocina. "Claro, porque me ha durado tres meses", matizaba. "Este es José Andrés", replicaba David.

Efectivamente, José Muñoz, de 47 años, completó un curso de cocina profesional de tres meses en la Escuela de Cocina de Sabores de Barcelona. El músico participó activamente en las clases prácticas y compartió fogones con el resto de alumnos, aprendiendo técnicas culinarias fundamentales, elaboraciones de cocina tradicional y contemporánea, así como la organización y dinámica propia de una cocina profesional.

Una profesión, la de cocinero, que se parece mucho a lo que hacen Estopa mezclando estilos como la rumba, el rock y el flamenco como quien combina ingredientes para crear su sonido personal y reconocible. Así que, al final, los hermanos Muñoz ha ejercían ambas profesiones, solo que sin darse cuenta.