Inés Gutiérrez 04 FEB 2026 - 20:00h.

Hace más de 25 años que los hermanos Muñoz se dedican a la música

David Muñoz, de Estopa, afronta su etapa universitaria en Barcelona: su plan de estudios como alumno de Historia

Compartir







MadridHace más de 25 años que David y José Muñoz formaron el grupo con el que consiguieron la fama. Estopa se convirtió en todo un fenómeno de masas que con el tiempo ha pasado a ser considerado un grupo de culto. Sus canciones pueden escucharse en casi todas las fiestas que quieran considerarse como tal, normalmente con una bebida en la mano y poniendo a todo el mundo de acuerdo para corearlas a gritos.

No hay discusión con Estopa, no hay nadie que conozca sus canciones, las escuche sonar y no acabe cantando con ellos.

El camino ha sido largo y la suerte no siempre estuvo de su parte. Para llegar hasta donde están, la comodidad de saber que sus conciertos venden todas las entradas y pueden tener un especial en Televisión Española en fechas clave como las navideñas, han tenido que pasar carros y carretas, cantar en locales pequeños, cargar y descargar sus instrumentos… y también tener un poco de suerte.

PUEDE INTERESARTE El bar que le gusta a Shakira y Estopa es barato y está a pocos minutos de Barcelona

Ellos han intentado tener siempre los pies en el suelo, no dejar que la fama les cambiara su esencia y eso es lo que intentan mostrar en cada una de las entrevistas que conceden. Saben que su voz importa en lo musical, por eso también aprovechan para defender lo que piensan en otros aspectos de la vida. No escogieron por nada el nombre de su banda: Estopa.

Por qué los hermanos Muñoz llamaron Estopa a su grupo

No siempre se llamaron así, muy al principio de su carrera, cuando el éxito era solo un sueño, se hacían llamar ‘Eso es’, un nombre que no les terminaban de encajar porque, según han contado en alguna ocasión, querían un nombre más contundente. Es así como llegaron a Estopa, que forma parte de su propia historia.

PUEDE INTERESARTE Estopa rompe el protocolo con los reyes y provoca las risas de Letizia en las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

“Quiero pensar que una de las claves de que hayamos triunfado es el nombre”, señalaba David durante una conversación con Carlos del Amor en La Matemática del Espejo. Antes de llenar salas de música y conciertos, los hermanos Muñoz trabajaban en una filial de Seat, fabricando piezas de coches, y fue durante esta experiencia laboral que la palabra llegó a sus vidas gracias a Keko, un compañero de trabajo y ahora amigo del dúo.

“Cuando los de calidad se llevaban una pieza, venía el Keko y decía: ‘Pues hay que arreglarlo’ y cuando lo arreglaba decía: ‘Estopa’. Como diciendo: ‘ya está arreglado’”, cuenta David. “También nos decía: ‘Dale Estopa al robot’ en la fábrica”, puntualiza José.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para ambos sus raíces son lo más importante, están más que dispuestos a nunca olvidar sus orígenes, su barrio, quienes eran antes de encontrar su lugar en la música y su propio nombre es una forma de llevarles de vuelta a esos momentos en los que tenían que trabajar duro y sudar para poder llevar un sueldo a casa. “Nuestro barrio vive como un ecosistema unido y eso es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, que amemos a nuestro barrio y nos dejemos caer en él. No queremos quedarnos en nuestra burbuja”.

Por suerte para ellos, pudieron encontrar su hueco en la música, y ahora pueden vivir de su gran pasión.