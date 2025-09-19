El 50% de Estopa se ha matriculado en la Facultad de Geografía e Historia de la UB por “puro interés personal”

David Muñoz, la voz de Estopa, ha tomado por bandera un nuevo escenario, las aulas. A sus 49 años, el cantante catalán ha decidido matricularse en el Grado de Historia en la Universidad de Barcelona, compartiendo clase con jóvenes veinteañeros que, según confesaron en redes, se quedaron “alucinando” al verlo en persona. El gesto ha despertado admiración, pero también ha puesto sobre la mesa un fenómeno creciente: el de los famosos que, ya con carrera hecha y canas visibles, se animan a estudiar formalmente en la universidad.

David Muñoz: de la rumba a la Historia

El 50% de Estopa se ha matriculado en la Facultad de Geografía e Historia de la UB por “puro interés personal”. Quiere profundizar en la Historia Antigua y no le importa empezar desde cero, lo que supone compartir mesa, tomar apuntes y hacer trabajos en grupo. Una compañera suya compartió una imagen viral del primer día de clase con el texto: “Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo”.

La escena ha tenido repercusión no solo por la relevancia de la persona, sino por lo que representa: el derecho a estudiar sin fecha de caducidad. Y no es el único rostro conocido que lo ha hecho.

Famosos que decidieron volver a clase

Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia

Aunque ya era enfermera de profesión, decidió cursar Geografía e Historia en la Universidad a Distancia. En la actualidad ya ha acabado estos estudios, en los que curiosamente habrá estudiado a los Borbones… que son su propia familia política. Una universitaria tardía y entusiasta.

Mario Vaquerizo y Alaska

Mario estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y, cuando ya peinaba canas, también cursó parte de Biblioteconomía y Documentación. Alaska, por su parte, ha defendido el conocimiento académico y ha estado matriculada en la UNED, sacándose la carrera a razón de una asignatura por año. Ambos representan esa mezcla de cultura pop y respeto por la formación.

Antonio Banderas

Nuestro internacional actor se matriculó en la universidad de Londres para estudiar Diseño de Moda allá por el año 2015. Quería “volver a poner los codos sobre la mesa de nuevo y entender otra realidad me hace sentir realmente muy joven", confesaba en su momento

Famosos internacionales que volvieron a estudiar

Leah Remini – 53 años: La actriz de The King of Queens obtuvo en 2024 un Associate's Degree en NYU, tras tres años de estudios iniciados a los 50. No tenía estudios previos más allá del octavo grado. “Este título es más importante para mí que cualquiera de mis logros en Hollywood”, dijo a People.

Anthony Anderson – 51 años: El actor de Black-ish se graduó en 2022 en la Universidad de Howard, en Washington D.C., en Bellas Artes. Había dejado la carrera décadas atrás por falta de recursos y decidió retomarla tres décadas después. Lo celebró públicamente: "¡Papá, lo logré!".

Joyce Maynard – 65 años: La escritora y periodista se reincorporó a la Universidad de Yale a los 65 años. Había abandonado sus estudios en los años 70 para vivir con J.D. Salinger, y cinco décadas después regresó a las aulas. Su historia fue recogida por The New Yorker como símbolo de "segundas oportunidades" reales.

Shaquille O'Neal – varias etapas: El exjugador de la NBA es uno de los ejemplos más completos: se graduó en Administración de Empresas por LSU cuando aún estaba en activo, luego hizo un MBA online y, en 2012, completó un doctorado en Educación en Barry University (Florida). Todo eso lo hizo después de ser campeón de la NBA.

Jessica Chastain - 48 años: La actriz y productora tiene 48 años en la actualidad, y ha decidido volver a estudiar un máster en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Aprender no tiene edad (ni ego)

Que figuras mediáticas retomen estudios superiores ayuda a desmitificar la idea de que la universidad es solo para jóvenes o que la formación caduca con la fama. En todos los casos, la motivación fue personal: pasión, interés, reválida pendiente o simple deseo de crecer. Como dijo Shaquille O’Neal al recibir su doctorado: “Mi madre me prometió que algún día sería doctor. Y las promesas hay que cumplirlas”.

Por eso, la matrícula de David Muñoz en la carrera de Historia no es una simple anécdota, sino más bien una declaración de principios. Que un artista con miles de discos vendidos decida empezar la carrera a los 49, sentado en un aula con veinteañeros, dice más del valor del conocimiento que muchos discursos institucionales. Y en un mundo de inmediatez y ruido, ver a famosos optar por los libros, horarios y exámenes es, simplemente, inspirador.