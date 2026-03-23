La rutina que consiguió que Penélope Cruz abandonara la pereza: "Es como magia, pero hay que ganársela"

Inés Gutiérrez 23 MAR 2026 - 20:15h.

Penélope Cruz intenta llevar una vida saludable, hacer ejercicio y comer comida orgánica

María Estévez, sobre Penélope Cruz: "Es una de las actrices que más conoce la trastienda de Hollywood y la que menos comparte de ella"

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Una de las cosas que más cuesta una vez que se ha decidido que es importante estar en forma es mantener ese propósito. Encontrar la manera de sacar tiempo y dejar la pereza a un lado no es tarea sencilla, y eso es algo que parece unir a todo el mundo, independientemente de si se lleva una vida tranquila o si se es una estrella de Hollywood, como Penélope Cruz.

A la actriz, conocida internacionalmente gracias a sus interpretaciones en 'Volver' o 'Vicky Cristina Barcelona', le ha costado encontrar el entrenamiento que realmente le ayude a lograr todo lo que su cuerpo necesita. Encontrar la rutina que además logró que dejara atrás la pereza fue todo un descubrimiento para ella, uno que no le ha importado compartir con todo el mundo porque le ha ayudado a sentirse mejor y, sobre todo, mejorar sus niveles de energía.

El ejercicio que "es como magia" para Penélope Cruz

El paso del tiempo hace que nos demos cuenta de lo importante que es cuidar nuestra salud, porque el cuerpo va mostrando signos de envejecimiento. Si hablamos de estrellas mundiales, tendemos a centrarnos en el lado más estético de esto, pero la salud es igualmente importante y esto es algo que Penélope ha sabido ver.

Mantenerse en buena forma es esencial para la salud, para proteger los huesos y los músculos del paso del tiempo y que sigan funcionando a pleno rendimiento, atrasando al máximo los efectos del paso del tiempo. Penélope ha encontrado la manera de lograrlo a través del ejercicio, pero no de cualquier ejercicio, del Bikram Yoga que, además de fortalecer sus músculos y cuidar su postura, también ha cambiado su manera de ser: "Antes era perezosa y ahora mi nivel de energía está por las nubes. Es como magia, pero hay que ganársela", explicó hace tiempo para InStyle.

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El Bikram Yoga no es para todo el mundo porque se realiza bajo unas condiciones concretas, pues no solo se trata de sesiones de yoga donde se proponen diferentes posturas o asanas durante unos 90 minutos, para que sea considerado como tal, es necesario hacerlo a una temperatura de 40 ºC y con humedad. "Estás empapada en sudor durante toda la clase. Son 90 minutos, pero una vez superados los primeros 60, los últimos 30 son más fáciles", reconocía el reto durante la citada entrevista. "Ha cambiado mi cuerpo por completo".

Para Penélope este entrenamiento puede ser más accesible que para otras personas, ella practicó ballet durante muchos años y a lo largo de su vida ha seguido haciendo ejercicio de manera más o menos constante. Con el tiempo ha seguido entrenando, haciendo ejercicio por la mañana varios días por semana, compaginando ejercicios de cardio y fuerza. El Bikram Yoga le aporta todo esto y además le proporciona energía.

Además, la actriz comentó en la edición canadiense de Elle que acompañaba sus rutinas deportivas con una alimentación saludable. "Me encanta comer sano. No sigo una dieta en particular, pero me encanta la comida orgánica y saludable", reconocía darse caprichos de vez en cuando, como el chocolate. "También tomo algunos suplementos naturales y bebo un batido de proteínas orgánicas".

¿En qué consiste el Bikram Yoga?

Durante una sesión de Bikram Yoga se desarrollan 26 posturas (asanas) y dos ejercicios de respiración (pranayamas), uno al comienzo y otro al final de la sesión. Es una modalidad que puede adaptarse a todos los niveles y edades, y busca trabajar con el cuerpo al completo.

Se practica a altas temperaturas porque sudar es parte fundamental de esta disciplina, a través de la sudoración se eliminan toxinas y se desintoxica el cuerpo. Además, el calor ayuda a realizar estiramientos más profundos y ayuda a quemar grasa de manera más eficaz. Los resultados se notan mucho antes que con otras disciplinas, lo que ayuda a crear esas rutinas y hace que resulte más sencillo continuar con el proceso, porque vemos sus efectos sin tener que esperar, algo habitual con otros tipos de entrenamiento.

A través de esta práctica se busca reducir el estrés y calmar las emociones, pero también fortalece los músculos, ayudando a calmar dolores de espalda o de rodilla, mejora la flexibilidad, potencia la concentración y ayuda a dormir mejor. Propone movimientos que trabajan la concentración y el equilibrio, con posturas que no son demasiado complicadas, pues es necesario llevarlas a cabo en las condiciones señaladas, que tratan de emular las que se podrían dar en la India, de donde el yoga es originario.

Merece la pena señalar que no todo el mundo puede practicar Bikram Yoga sin tomar precauciones, por ejemplo, no está recomendado en el caso de personas embarazadas o con problemas cardiovasculares. También hay que tener cuidado para evitar que el calor y el sudor provoquen deshidratación.