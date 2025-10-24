Penélope Cruz ha confesado en una entrevista tener una vida demasiado acelerada, pero llena de triunfos

Penélope Cruz ha sido una de las 10 mujeres elegidas por la revista 'Elle'. Una mujer de referencia en el mundo del cine, no solo en España, sino muy reconocida por todo Hollywood y galardonada con un Óscar. A los 14 años comenzó su carrera cuando apareció en un videoclip de Mecano.

Su larga carrera profesional no ha sido fácil. Ahora, a sus 51 años habla de cuáles fueron sus primeros pasos. Nieves Álvarez, Victoria Beckham, Ana Belén o Penélope Cruz son algunas mujeres que ha querido seleccionar la revista para tomar referencia de ellas. Mujeres que supieron cómo hacerse un hueco en diferentes mundos.

Penélope ha sabido cómo rodearse de buena gente, de personas que le abrieron las puertas y que le han acompañado en momentos buenos y no tan buenos, como Pedro Almodóvar: "Siempre hemos tenido una unión y una conexión desde que me llamó a los 16 años". El amor y la maternidad no podían faltar en esta entrevista. "Cuando tienes adolescentes, nada de lo que hagas les suficientemente guay".

Sobre su vida más personal

Con Javier Bardem comenzó ese nuevo camino que no dejaron de construir juntos desde que se casaron en el 2010. Un año más tarde tuvieron a su primer hijo, Leo y a Luna en 2013. El matrimonio no es de revelar muchas cosas sobre su vida privada y la educación de sus hijos, pero en esta entrevista Penélope ha dejado caer que se encuentra atravesando una de las más difíciles etapas como madre.

Ella en su memoria todavía tiene el recuerdo de los grandes rodajes que le han llevado a lo más alto, como reflejaba ese Óscar tan merecido. "Eso es por no vivirlo más conscientemente, porque yo no recuerdo ni la mitad de cosas que pasaron aquella noche". Recuerdos atropellados que poco suenan en su cabeza, ya que la actriz se enfrenta a retos y proyectos nuevos cada día.