Tras casi dos décadas de amor, la pareja de actores ha sabido combinar a la perfección sus carreras con sus vidas familiares lejos del foco mediático

Javier Bardem se sincera sobre la depresión de Penélope Cruz: "No pude comprender la dimensión de lo que era"

Compartir







Penélope Cruz y Javier Bardem siguen siendo una de las parejas más influyentes, sólidas, admiradas y discretas del panorama internacional. A lo largo de sus casi dos décadas juntos, han sabido combinar a la perfección sus carreras con una vida familiar alejada del foco mediático. Han apostado por España como su base y por la discreción como escudo.

Su historia de amor comenzó en 1992, durante el rodaje de 'Jamón, Jamón', aunque fue en 2007, en 'Vicky Cristina Barcelona', cuando su relación saltó a lo romántico. Se casaron en 2010 en una ceremonia íntima en las Bahamas y son padres de dos hijos: Leo, nacido en 2011, y Luna, en 2013.

PUEDE INTERESARTE Javier Bardem cuenta cómo se declaró a Penélope Cruz y por qué su hija se llama Luna

La decisión sobre sus hijos

Desde entonces, su prioridad ha sido la privacidad. No muestran imágenes de sus hijos, evitan hablar de ellos en entrevistas y han mantenido su entorno familiar lejos de las redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Penélope Cruz fotografía a Javier Bardem en la intimidad de su casa en su sesión más personal

Bardem, en varias entrevistas, ha definido a su pequeña familia como "su tribu" y ha destacado que la paternidad es una de las tareas más importantes de su vida: ha leído 'The Parenting Map', de Shefali Tsabary, para educar a sus hijos desde la consciencia y sin imponer a sus hijos expectativas innecesarias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otra de las pocas veces en las que han hablado de su vida privada fue en 'The New York Times', donde el actor se sinceró sobre la depresión posparto que sufrió Penélope tras el nacimiento de Leo, reconociendo lo difícil que fue asimilar lo que ella vivió: "No pude comprender la dimensión de lo que era. Pero después lo entendí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sus proyectos actuales y sus vidas lejos del cine

A sus 51 años, Penélope Cruz sigue acumulando éxitos creativos. Además de su campaña para Chanel y Lancôme, en 2023 se sumó como embajadora de Emirates y Geox, y ganó un Latin Grammy en 2024 . En 2025 interpreta a uno de los personajes principales en 'La bola negra', una película de los realizadores Javier Calvo y Javier Ambrossi, cuyo rodaje empieza en agosto y que llegará a los cines en 2026.

Bardem, cinco años mayor que su esposa, tras su papel como padre en la serie 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez', continúa combinando trabajos en cine con 'F1: La Película' junto a Brad Pitt.

Una de las noticias más esperadas de 2025 es su regreso conjunto al cine con 'Búnker', dirigida por Florian Zeller. Será su quinta colaboración, tras 'Jamón, jamón', 'Vicky Cristina Barcelona', 'Loving Pablo' y 'Todos lo saben'. El filme, un intenso thriller psicológico centrado en un matrimonio tras 17 años, explorará los dilemas y tensiones de la vida actual, y ha sido escrito pensando en ellos como pareja real.

A pesar de sus compromisos profesionales, siguen reservando espacios para la vida de pareja. En enero de 2025, fueron inmortalizados saliendo de un cine en el barrio de Retiro en Madrid, disfrutando de una comedia musical. Medio año antes, Penélope celebró sus 50 años asistiendo a un concierto de Bad Bunny junto a Javier.

La actriz también ha mostrado una faceta más íntima en sus redes: fotos de su marido ataviado con un albornoz y calzoncillos en casa, sonriendo ante una taza de café o cepillándose los dientes. Imágenes cotidianas, lejos de cualquier pose de estrella, que demostraron que, pese a su estatus internacional, una de sus bases como familia es la cotidianidad y los momentos sencillos.

El hogar de los Bardem Cruz

Tal y como trascendió, la residencia principal de la pareja se encuentra en Valdelagua, una exclusiva urbanización al norte de Madrid, entre San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo. Este enclave, a unos 30 kilómetros de la capital, es conocido por su privacidad, su seguridad 24 horas y su entorno natural.

De acuerdo a las informaciones conocidas, su hogar fue diseñado por el prestigioso estudio A-cero, dirigido por Joaquín Torres y Rafael Llamazares. La vivienda combina modernidad y lujo: amplios ventanales, piscina climatizada, gimnasio privado, jacuzzi y jardines con vistas a la sierra madrileña. Todo pensado para una vida en familia, alejada de los focos, pero sin renunciar al confort.

Además, poseen otras propiedades: algunos medios subrayan que cuentan con un piso céntrico en la calle O'Donnell de Madrid con vistas al parque del Retiro, una villa en las islas Bahamas que usan como lugar de descanso (y que a veces alquilan por semanas) y eran propietarios de una antigua mansión en Los Ángeles que vendieron en 2011 tras mudarse definitivamente a España.