Whoopi Goldberg, felizmente soltera a los 70: “Me divierto y tengo sexo cuando lo necesito"
Después de tres divorcios, la actriz tiene claro que es mucho más feliz sola y sin tener a nadie en su casa
Whoopi Goldberg y su emotivo recuerdo para Patrick Swayze: "Fue maravilloso trabajar con él, su pérdida fue muy dura"
A sus 70 años, Whoopi Goldberg no tiene ninguna intención de volver a tener pareja. La protagonista de 'El color púrpura' estuvo casada tres veces, las suficientes como para tener claro que hoy por hoy prefiere coleccionar momentos y no compromisos. "Después de tres divorcios, estoy felizmente soltera. Voy a bares, salgo y me divierto, y tengo sexo cuando lo necesito. No estoy casada, no tengo responsabilidades", comentaba recientemente en el segmento 'Hot Topics' de su propio programa, 'The View' de ABC.
Tras sus tres divorcios, el de Alvin Martin, en 1979, David Claessen en 1988, y el del sindicalista Lyle Trachtenberg en 1995, Goldberg no está interesada en una relación seria. No porque esas relaciones acabaran como el rosario de la aurora, puesto que mantiene relaciones amistosas con todos sus exmaridos. "Estoy en contacto con cada uno de ellos, porque solían ser mis amigos. Eso no significa que hablemos a menudo, pero los respeto lo suficiente. No tengo que acostarme contigo, no tengo que comer contigo, no tengo que hacer todas las cosas que requiere una relación. Pero puedo ser amable, porque no hay nadie con quien haya vivido o tenido una relación que realmente odie", explicaba hace un par de años también en 'The View'.
Mucho más feliz sola
Para Goldberg, vivir con su hija "es todo lo que puedo soportar". "Soy mucho más feliz sola. Puedo pasar con alguien todo el tiempo que quiera, pero no busco estar con alguien para siempre ni vivir con alguien. No quiero a nadie en mi casa (...) Soy como una pieza redonda, y el matrimonio es el agujero cuadrado. No se puede tener un agujero cuadrado, ¿verdad? Una mujer que sabe lo que quiere. Y lo que quiere es un hogar solo para ella", declaraba en 2016 a la revista del New York Times.
"En los últimos 25 años me he dado cuenta de que no todo el mundo está hecho para una relación. Algunas personas simplemente están hechas para aventuras de una noche. Tengo mucha gente a la que quiero, pero no necesito que vivan conmigo. Tampoco necesito que se acuesten conmigo", aseveraba en 'Interview Magazine' la ganadora del EGOT, los cuatro premios más importantes del entretenimiento estadounidense: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.
"Los encuentros casuales son geniales"
En mayo de 2024, durante su aparición en The Don Lemon Show, Whoopi Goldberg había sido igualmente directa al respecto. “Los encuentros casuales son geniales, no me molestan en absoluto, pero no puedes quedarte a dormir”, dijo entonces. En ese mismo espacio la protagonista de 'Ghost' reconoció que necesitó darse “permiso” a sí misma para aceptar ese estilo de vida sin sentir el peso del juicio social. Hoy por hoy, para Goldberg la edad es solo un número cuando se trata de disfrutar de la vida sin ataduras.