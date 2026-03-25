'El precio de...' destapará aspectos inéditos del patrimonio, entorno y conflictos familiares de Isabel Pantoja, el lunes en Telecinco

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¿Cuál es su verdadera situación económica de Isabel Pantoja?¿Dónde está el dinero de la cantante? ¿Cómo es la relación que mantiene con su hijo? 'El precio de... 'Cantora' dará respuesta a estas y muchas otras incógnitas alrededor del patrimonio, el entorno y los conflictos familiares de la cantante este lunes 30 de marzo a las 23:00h en Telecinco.

Un programa presentado por Santi Acosta en el que se abordarán algunas de las mayores polémicas en torno a Isabel Pantoja: desde la deuda cercana a 2,2 millones de euros que arrastraría por el impago de Cantora hasta su sonado enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera —con quien ha tenido un acercamiento en las últimas semanas— por la herencia de Paquirri.

Para ello, el programa contará con impactantes testimonios de personas que una vez permanecieron al círculo más cercano de Isabel Pantoja, como su exroad manager, Begoña Gutiérrez, quien asegura que actuó como mediadora, con la colaboración de Kiko Rivera, en una operación para vender la deuda de Cantora a las espaldas de Isabel, o Carlos Corbacho, exempleado de la cantante, quien desvela que esta "se ha podido llevar hasta 10-15 millones de euros a Gibraltar".

Los reveladores audios de Isabel Pantoja

Asimismo, 'El precio de...'Cantora'' dejará al descubierto a Isabel Pantoja. ¿Cómo es realmente la cantante? A través de unos reveladores audios inéditos, documentos e imágenes nunca antes vistos, el programa destapará como nunca antes a la verdadera personalidad de la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Cantora ha sido vendida a un empresario libanés

Tras años de polémicas e incertidumbre sobre el futuro de Cantora, la histórica finca, que durante décadas fue un símbolo personal y familia de Isabel Pantoja, ha cambiado de dueño. Con el objetivo de saldar su cuantiosa deuda por el impago de la hipoteca, la cantante ha vendido finalmente Cantora a un empresario libanés de nacionalidad francesa que desde hace meses había manifestado su interés por adquirir la deuda de la finca.

Este empresario ya intentó comprarle a Kiko Rivera su parte por 250.000 euros y, ahora, tras un tiempo en negociaciones, el empresario ha pagado 1.200.000 euros por la propiedad. Según aseguró la periodista Mónika Vergara en 'Fiesta', el nuevo dueño de la finca estaría pensando montar en la misma "una yeguada".

¿Habrá estado la reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera relacionada con la compra de Cantora ? ¿Hay un interés económico detrás del reciente acercamiento entre madre e hijo?