La rutina semanal de Angelina Jolie para mantenerse en forma a los 50

Redacción Uppers 26 MAR 2026 - 08:00h.

La popular actriz aplica un entrenamiento variado y funcional, donde la combinación de disciplinas es clave

De cómo Angelina Jolie descubrió en la Ópera una terapia desconocida: "Se lo recomiendo a todas"

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Actriz de trayectoria consolidada, madre de seis hijos y figura internacional comprometida con causas humanitarias y sociales. Angelina Jolie es muchas cosas a la vez. Pero más allá de los focos, su apuesta consciente por el autocuidado ha ido ganando protagonismo con los años. A los 50, su enfoque ya no gira en torno a la estética ni a exigencias de la industria, sino a mantenerse activa, fuerte y equilibrada desde una perspectiva sostenible.

Lejos de las rutinas rígidas o extremas, Jolie ha explicado en distintos medios como 'Hola' o 'Health.com' que su filosofía pasa por evitar fórmulas cerradas y escuchar lo que el cuerpo necesita en cada etapa. Esa visión se traduce en un entrenamiento variado y funcional, donde la combinación de disciplinas es clave.

Yoga y kickboxing

Bajo la guía del entrenador Magnus Lygback, su programa integra prácticas como el yoga y el kickboxing, dos mundos aparentemente opuestos que, sin embargo, se complementan de forma eficaz. Mientras el yoga le aporta flexibilidad, control postural y equilibrio mental, el kickboxing introduce intensidad, trabajo cardiovascular y fuerza, generando un estímulo físico completo.

Concretamente, la estructura de su entrenamiento incluye yoga y kickboxing tres veces por semana, junto a circuitos que combinan ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad en sesiones eficientes y bien estructuradas para poner a trabajar todo el cuerpo, un método que proporciona un acondicionamiento físico completo.

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Este enfoque híbrido no es casual. A partir de los 50, la alternancia entre ejercicios de bajo impacto y otros más dinámicos permite mantener la capacidad funcional sin castigar el sistema musculoesquelético. Jolie prioriza la calidad del movimiento y la constancia frente a la cantidad.

Equilibrio nutricional y una visión preventiva de la salud

Más allá del ejercicio, el estilo de vida de la protagonista de 'Maléfica' se apoya en un equilibrio nutricional sostenido y en una visión preventiva de la salud. No se trata de seguir dietas estrictas, sino de mantener hábitos coherentes que acompañen el nivel de actividad y favorezcan la recuperación.

En ese sentido, su planteamiento encaja con una visión del envejecimiento activo que implica cuidar tanto el entrenamiento como el descanso, la alimentación y la gestión del estrés.

Lo interesante del caso de Jolie es que su rutina no busca resultados inmediatos ni espectaculares, sino algo mucho más valioso a largo plazo: preservar la movilidad, la energía y la autonomía. Su manera de entrenar refleja una idea clara que resuena especialmente en la madurez en la que el objetivo ya no es exigirse más, sino sostenerse mejor.