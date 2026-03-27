David Gandy, modelo, sobre acabar con la maldición del primer mes en el gimnasio: "Menos es más"

Inés Gutiérrez 27 MAR 2026 - 20:15h.

A sus 46 años, el modelo David Gandy considera que está en su mejor momento físico

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Algunos anuncios son memorables y cada uno de ellos lo es por sus propios méritos, aunque se podría decir que el del perfume de Dolce & Gabbana lo es por mérito de David Gandy, quien, enfundado en un bañador blanco, consiguió que los espectadores no parpadearan hasta que el sonido de la claqueta les devuelve a la realidad.

Desde entonces, el anuncio ha formado parte de nuestras vidas y también el modelo, que ha visto como su carrera despegaba hasta convertirse en uno de los modelos más destacados de su generación. Con 46 años, no todo el mundo puede presumir de no tener nada que envidiar a su versión más joven, pero en el caso de Gandy hay motivo y es que no solo la genética está de su parte, él también ha sabido mantener las rutinas adecuadas para que así sea.

Todo un mérito, sobre todo porque no es nada sencillo encontrar la manera de ser constante con el ejercicio, algo de lo que es consciente el modelo y por eso tiene un método que es ideal para evitar dejar el gimnasio en el primer mes.

La maldición del primer mes en el gimnasio

El primer mes de gimnasio no es fácil porque a nadie le gusta esforzarse y no ver resultados de manera inmediata, lo que hace que la ilusión de los primeros días se desvanezca y se pierda la motivación. Eso es lo más habitual entre quienes se apuntan al gimnasio con mucha energía y descubren que poner a trabajar los músculos es más duro de lo que esperaban, porque tiene consecuencias con las que no contaban.

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Durante las primeras cuatro semanas de entrenamiento, el cuerpo comienza a acostumbrarse, pero los cambios en la construcción de masa muscular y pérdida de grasa no suelen ser especialmente notables, aunque sí mejora la resistencia cardiovascular y se fortalecen las articulaciones, estos cambios no son visibles. Lo que sí se nota casi desde el principio es el cansancio, que suele llegar acompañado de dolores musculares y agujetas.

El primer mes, si bien ligeramente desalentador, es esencial para crear rutinas y disciplina, para aprender cómo se hacen los ejercicios de manera correcta y comenzar a establecer otros cambios en nuestra vida, como una alimentación más adecuada, algo que no solo es importante para quienes buscan perder peso, sino para todo el mundo. Al cambiar nuestra actividad física, también lo hacen nuestras necesidades. Además, llevar una dieta saludable y variada puede ser una ayuda extra, algo que también sabe el modelo David Gandy.

"Menos es más", el sistema de David Gandy para estar en forma

Gandy tiene claro que su forma física actual es de la que más orgulloso se siente, de hecho, viendo las imágenes que le hicieron famoso, reconoce que no le parece un físico ideal. "Estaba delgado, pero no definido", explica durante una entrevista con Men's Health donde comparte sus trucos y rutina. También que con el tiempo ha ido aprendiendo la importancia de una alimentación adecuada, que considera tan importante como el entrenamiento.

La edad le ha proporcionado sabiduría también en cuanto a la mejor manera de mantenerse en una forma física envidiable y, sobre todo, saludable. Durante su juventud "levantaba mucho peso con pocas repeticiones para ganar volumen", explica. "Conseguí ganar masa muscular… Pero nunca me pareció saludable". No solo eso, sino que aumentó tanto de tamaño que la ropa dejó de encajarle.

Unos músculos muy desarrollados ya no son su objetivo y ahora se ejercita a su manera, haciendo aquello que considera que le favorece a su cuerpo, por fuera y por dentro. "Sé cómo reacciona mi cuerpo a todo lo que ingiero y qué ejercicios tienen un efecto rápido".

En lugar de realizar sesiones de ejercicio interminables, él opta por sesiones de 30 a 45 minutos, durante cuatro o cinco días a la semana. Cada día lo dedica a un grupo muscular diferente, abdominales, espalda y hombros, brazos, pecho y un último día de pierna, una incorporación relativamente reciente, "Nunca había tenido que incluirlo hasta hace un par de años". Escoge los ejercicios que verdaderamente disfruta porque considera que es la mejor manera de mantener la rutina a largo plazo.

Realiza curls de bíceps, entrenamiento con mancuernas, abdominales sobre una pelota de equilibrio… Principalmente, disfruta entrenando fuerza, realizando series y utilizando las máquinas que tiene en casa, porque no siempre le resulta sencillo encontrar tiempo para entrenar y de esta forma no falla. ¿Qué pasa con el cardio? "Paseo entre seis y ocho kilómetros con el perro un par de veces al día", una actividad que es su preferida y, si tuviera que escoger solo un ejercicio para hacer el resto de su vida, elegiría este sin dudar, tal y como reconoció en la citada entrevista.