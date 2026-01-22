Qué fue del niño de las cajas de Kinder, Alessandro Egger: actor y modelo que triunfa en Italia

Inés Gutiérrez 22 ENE 2026 - 20:00h.

Hace muchos años que Alessandro Egger es la imagen de las cajas de Kinder

MadridEl tiempo pasa para todos y, aunque gracias a las fotografías pueda quedar una imagen congelada en el tiempo, eso no hace que los años pasen más despacio. Esto es algo que experimentamos todos, vemos una fotografía de alguien cuando era un niño y nos asombramos de lo mucho que ha cambiado. También sucede con esas personas que forman parte de nuestras vidas desde siempre, incluso aunque no nos demos cuenta.

¿Alguna vez te has preguntado cuanto hace que el niño de las cajas de Kinder es el niño de las cajas de Kinder? Ese rostro sonriente nos ha acompañado durante muchos años, tanto es así que el joven ya no es un niño. En ese momento tenía 13 años, pero ahora, convertido en actor y modelo, Alessandro Egger tiene 34 años.

Qué fue de Alessandro Egger: actor y modelo que triunfa en Italia

Egger fue el elegido para sustituir al anterior niño de cajas de Kinder, Günter Euringer, quien pudo presumir de ser el rostro de estos chocolates durante treinta años. Consiguió este trabajo a través de un casting al que se presentó para cumplir con sus sueños de ser modelo y actor.

Este no fue su primer trabajo, pero sí que es el que más notoriedad le ha proporcionado a nivel internacional. Desde niño probó suerte en este mundillo, tal vez inspirado por su madre, Cristina Egger, modelo francesa en los años 90 y Gran Dama de la casa de Saboya.

Nacido en Serbia, la situación política del país hizo que se mudara a Italia junto a su madre. Las historias que ambos cuentan sobre la adolescencia del Alessandro son un tanto diferentes. Mientras que ella asegura que fue muy tranquila, él cuenta que su madre llegó a echarle de casa a los 17 por querer ser modelo.

En 2008 comenzó a despegar su carrera, participó en una serie juvenil y también trabajó como modelo para grandes firmas. Vivió en Londres y Milán y pasó a ser alguien conocido en Italia. Esto le llevó a participar en varios programas de televisión, algunos de ellos en compañía de su madre, juntos formaron equipo en una versión de Pekín Express.

La revista Men's Health lo eligió ‘El mejor modelo del año’ en 2019, pero también su carrera como actor ha seguido creciendo, con papeles en producciones de renombre, como House of Gucci, protagonizada por Lady Gaga y de la que formó parte. En 2022 fue concursante de Bailando con las estrellas, donde volvió a hablar de su complicada relación con su madre. Una relación que parece que con el tiempo ha ido mejorando, pues habló de ella en buenos términos en otro reality en el que participó (y ganó) en 2024.

Siempre ha sido un hombre de grandes inquietudes, nunca ha dejado de trabajar en el mundo de la moda y tampoco ha descuidado su faceta como actor, le ha dado una oportunidad a la música como DJ y también hace drag, según recogen en La Razón. En lo personal, según Il Messaggero, lleva más de una década con su novia, la modelo Madalina Doroftei.