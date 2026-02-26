La modelo alemana, de 52 años, aborda sin tapujos y con naturalidad los cambios que ha experimentado su cuerpo

Barbacoa, amigos y perros: Heidi Klum cumple 52 con un fiestón

Compartir







La menopausia es una realidad fisiológica que miles de mujeres comparten pero rara vez discuten públicamente. Por eso es tan importante que alguien como Heidi Klum haya decidido hablar con total franqueza sobre esta etapa vital. En su nueva docuserie, 'On & Off the Catwalk', la supermodelo alemana, de 52 años, aborda sin tapujos y con naturalidad los cambios que ha experimentado su cuerpo en los últimos tiempos.

Tras su aparición en el Festival de Venecia en 2025, surgieron especulaciones en redes sociales sobre si Klum estaría embarazada debido a un ligero cambio en su figura. La exmodelo de Victoria's Secret zanja los rumores en la docuserie: "Muchos dicen que estoy demasiado gorda, demasiado delgada o embarazada, pero no estoy embarazada. Solo estoy un poco más gorda. Es la menopausia", explicando que su cuerpo ha cambiado como parte de una transición biológica natural.

Sus palabras ponen voz a lo que muchas mujeres experimentan alrededor de los 45-55 años. Una disminución de estrógenos que afecta el metabolismo, la distribución de la grasa corporal -que tiende a concentrarse en la zona abdominal- y la manera en que una puede percibirse frente al espejo.

Romper el tabú

Muchas mujeres, especialmente fuera del foco mediático, pueden sentirse presionadas a ocultar estos cambios o a interpretar los comentarios sobre su cuerpo como juicios. Al verbalizar su experiencia, la modelo no solo reivindica su propia imagen, sino que desestigmatiza un proceso biológico compartido por millones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estos cambios en el cuerpo no se deben a una falta de disciplina, a comer mal o a no hacer el suficiente ejercicio. De hecho, la actividad física y la alimentación sana siempre han sido los principales pilares de la vida de Klum, los que le han permitido seguir manteniendo el físico atlético que tenía en su juventud.

Tampoco es la primera vez que la alemana aborda la realidad de la menopausia. “No te escondas cuando tengas más de 50 años”, afirmaba en una entrevista reciente con People. “La belleza cambia constantemente, y yo estoy aquí para ese cambio. Si todo fuera siempre igual, la vida sería aburrida”, añadía.

Cómo evitar coger peso en la menopausia

Los cambios son inevitables durante esta etapa, pero siempre se pueden aplicar hábitos saludables para no coger demasiado peso. "Tienes que nutrirte bien, y si quieres perder peso tienes que moverte", nos explicaba aquí la doctora Marimer Pérez, experta en menopausia.

Se necesita es una dieta equilibrada, rica en proteína y fibra, pero sobre todo hacer ejercicios de fuerza para mantener el músculo y acelerar el metabolismo, cardio para proteger la salud del corazón y mucha constancia.

"Hay que moverse, pero de forma inteligente, es decir, dándole al cuerpo la actividad que te solicita, hacerlo con un profesional que te guíe, por lo menos al principio, y hacerlo cada día. Ser constante", subraya aquí la cantante y actriz Nina, autora de 'Menopausia: los mejores años de tu vida' . "Hay disciplinas que afinan más el cuerpo, como pilates o yoga, y los beneficios se perciben de forma muy rápida. En una o dos semanas puedes ver tu cuerpo extraordinariamente moldeado", añadía.