James Tolkan, conocido por ser el mítico director de 'Regreso al Futuro', ha muerto a los 94 años

El entorno de Tolkan ha anunciado que el fallecimiento del actor se produjo el jueves 26 de marzo en Saranac Lake, Nueva York

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Luto en el mundo del séptimo arte y de Hollywood al conocerse el fallecimiento de James Tolkan. El actor que fue parte del casting de 'Regreso al Futuro' y que interpretó al implacable oficial al mando de Tom Cruise en 'Top Gun' ha muerto a los 94 años, según ha informado el medio de comunicación 'Hollywood Reporter'.

Ha sido un portavoz de su familia el que ha informado de la triste noticia. A través de un comunicado, el entorno de Tolkan ha anunciado que el fallecimiento del actor se produjo el jueves 26 de marzo en Saranac Lake, Nueva York.

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La trayectoria de James Tolkan

Conocido en el mundo de la interpretación y reconocido por el gran público por sus papeles en 'Top Gun' o en 'Regreso al Futuro' o por dar vida al mismísimo Napoleón en 'La última noche de Boris Grushenko' también participó en otras grandes producciones televisivas como 'La ciudad desnuda', 'Corrupción en Miami', 'Remington Steele' o 'El príncipe de Bel-Air'.

Tras estas participaciones, James Tolkan pasó a trabajar en el mundo del cine en otras ficciones como 'Serpico', 'El príncipe de la ciudad' y 'Negocios de familia'.

A su vez, el intérprete intercaló sus papeles en el mundo de cine y de televisión con sus trabajos sobre las tablas. En concreto, James Tolkan fue uno de los rostros habituales del reparto original de 'Glengarry Glen Ross' en Broadway.

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Sin embargo, su papel más conocido por el público llegó en 1985 cuando fue escogido para dar vida al señor Strickland, el director del instituto Hill Valley en 'Regreso al futuro'.

Tan solo un año después de aparecer en 'Regreso al futuro', James Tolkan fue otro de los actores que conformaron el casting de 'Top Gun'.

Tras estos trabajos, el actor fue rebajando sus apariciones en el mundo de la interpretación. No obstante, seguiría apareciendo de forma esporádica en algún que otro trabajo como cuando colaboró con Al Pacino en 'Dick Tracy'.

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A sus 94 años y después de una larga vida dedicada al mundo de la interpretación, el actor James Tolkan ha fallecido dejando de luto al mundo de Hollywood y causando una gran tristeza entre sus seguidores más fieles.