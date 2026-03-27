Celia Molina Madrid, 27 MAR 2026 - 09:46h.

La familia de Jaime Martínez Alonso, el joven con autismo que se hizo popular con sus singulares dibujos, ha muerto a los 31 años

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El pasado jueves 26 de marzo, además de ser la fecha escogida por Noelia Castillo para recibir la eutanasia que llevaba esperando desde hacía más de 600 días, otra triste muerte tuvo lugar en nuestro país. El dibujante madrileño con autismo Jaime Martínez Alonso, conocido popularmente como 'Algo de Jaime'- por ser el nombre de su marca de ropa - falleció durante la mañana, según ha comunicado su familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Esta mañana de jueves 26 de marzo, Jaime nos ha dejado para siempre. Pero nos ha dejado sus sonrisas, sus dibujos, su personalidad única y sus manías. Jaime ha hecho ser mejores a quienes le hemos conocido y ese es su mayor legado", han dicho sus padres, Sole y Javier, en las redes. Junto al comunicado, han publicado una fotografía de su hijo, quien para muchas personas con y sin autismo fue una auténtica inspiración.

"Jaime nos ha dejado para siempre"

Jaime era un joven con autismo (y un 88% de discapacidad), que tenía "problemas de comunicación y sociabilidad" pero que, gracias a sus singulares dibujos, hechos con un trazo delicado y preciso, consiguió liderar un próspero negocio y, además, visibilizar la realidad de su autismo. Hijo de un arquitecto y de una diseñadora, en su casa el dibujo siempre fue un denominador común, tal y como contó su madre en una entrevista para Uppers:

"A Jaime le gusta dibujar de toda la vida. Yo soy diseñadora, mi marido es arquitecto y en casa siempre se ha dibujado. Cuando era pequeño, dibujábamos juntos y sentía que de verdad compartía ese tiempo con él. Después, cuando sabes más de autismo, te das cuenta de que es su manera de comunicarse", dijo en el año 2020, explicando también cómo esos dibujos de rinocerontes y gorilas tan especiales se convirtieron pronto en una marca y un sello de identidad:

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Sus dibujos, una marca y una forma de comunicarse

"En el mejor verano de su vida, Jaime empezó a dibujar con mucha serenidad. Hizo un álbum que se llamaba 'El gran libro de todo' donde dibujaba todo lo que quería. Nos dimos cuenta de que era algo único. Yo me dedico al mundo textil, así que el verano siguiente ya teníamos algunas camisetas con los dibujos de Jaime. Se vendían fenomenal, hasta el punto de que me quedaba en casa por la mañana sin ir a la playa para vender las camisetas. La marca fue creciendo y, entonces, hicimos la página web", explicó Sole también.

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En principio, el objetivo de este negocio era asegurar el futuro económico de Jaime, aprovechando el gran talento que tenía. Sin embargo, sus padres se dieron cuenta de que, a través de sus diseños, la gente le conocía, le comprendía; sus camisetas y productos eran para él y para el público una forma de conectar. Así, Jaime se convirtió en un ejemplo y un altavoz de la comunidad autista, haciendo ver, por medio de su trazo, que la vida se puede percibir de muchas formas distintas.

"Seguirás vivo en cada uno de tus dibujos"

Por ello, su familia ha recibido cariñosos mensajes de aquellas personas en las que Jaime influyó, como Noemí Navarro, mamá con autismo de un hijo con la misma condición, que les ha dicho: "Jaime nos enseñó tantas cosas... Un abrazo enorme familia".

Otros, han expresado lo mucho que significó el talento de Jaime en sus vidas: "Para muchas familias, “Algo de Jaime” ha sido mucho más que una cuenta: ha sido comprensión, compañía y un recordatorio de que hay otras maneras maravillosas de sentir y vivir la vida. Tu forma de ver el mundo seguirá viva en cada uno de tus dibujos", le han dicho a Jaime post-mortem, en un honor a su importante legado.