El encuentro de los soberanos con el pontífice culmina con la toma de posesión de Felipe VI como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor

Los Reyes saludan a León XIV tras la misa de inicio de su pontificado: desean verle pronto por España

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Los reyes Felipe y Letizia han protagonizado este viernes, 20 de marzo, su visita al Vaticano con motivo de su audiencia con el papa León XIV, un encuentro que culmina con la toma de posesión del monarca como protocanónigo honorario de una de las basílicas más importantes del catolicismo.

La reunión, que se trata de la primera con el pontífice, ha tenido lugar en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, siguiendo el protocolo habitual de las audiencias oficiales del pontífice con jefes de Estado. La visita se produce dos meses antes del viaje apostólico que León XIV realizará a España en junio, el primero de un Papa al país en 15 años.

No ha sido la primera vez que los reyes coincidían con el actual pontífice. Ambos ya asistieron a la misa de inicio de su pontificado en mayo de 2025 y también estuvieron presentes en los funerales del papa Francisco, fallecido ese mismo año.

El 'privilegio del blanco' de la reina Letizia

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención ha sido el vestuario de la reina Letizia, especialmente porque ha recurrido al llamado 'privilegio de blanco', reservado a un reducido grupo de reinas de monarquías católicas que les permite vestir de ese color en presencia del Papa, cuando el protocolo tradicional indica el negro para las demás mujeres.

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Siguiendo esta tradición, Letizia ha optado por un estilismo blanco sobrio y elegante, acorde con las normas vaticanas que recomiendan vestidos de líneas discretas, mangas largas y largo por debajo de la rodilla. Eso sí, en esta ocasión, ha renunciado al uso de la mantilla.

La entrega de regalos

Pero, sin duda, lo más curioso ha sido el momento de la entrega de regalos de Sus Majestades a León XIV tras la audiencia.

En concreto, han sido dos obsequios: un facsímil del Libro de Horas de Felipe II y una manta de butaca artesanal de lana merina y seda.

El primero fue el manuscrito predilecto de Felipe II y le acompañó durante toda su vida. Es la obra más rica y característica realizada en el escritorio del Real Monasterio de El Escorial, donde se conserva, y fue escrito y miniado por los frailes Andrés de León, Julián de la Fuente el Saz y Martín de Palencia, que se inspiraron en el estilo del manierista Giulio Clovio.

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La manta de butaca es una pieza fabricada a mano en lana merina y seda natural por el taller de artesanía textil Ábbate y tiene un coste de 610 euros.

Felipe VI como protocanónigo

Tras la audiencia, se celebra la toma de posesión de Felipe VI como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales de Roma y en la que está enterrado Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio.

Este título, de carácter honorífico, forma parte de una tradición histórica que vincula a los reyes de España con este templo desde el siglo XVII.

Los soberanos han viajado acompañados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y también se reunirán con el secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin.