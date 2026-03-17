Los reyes han sido recibidos en Jaén con ramos de olivos, aceite y gritos de 'cómo molan esos reyes'

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La ciudad de Jaén ha vivido una intensa jornada este martes con la visita de los reyes de España para cerrar el 1.200 aniversario de su capitalidad. Desde primera hora de la mañana cientos de personas y alumnado de diferentes centros educativos se han congregado en la plaza de Santa María situada junto al Ayuntamiento y que, bajo un sol primaveral, ha lucido repleta de banderas de España.

Los monarcas han llegado a las 12:30 horas, con unos 15 minutos de retraso respecto al horario inicialmente previsto. Ha sido el alcalde, Julio Millán, el primero en saludar a los monarcas y entregar al rey el bastón de mando de la ciudad.

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A su llegada también les ha saludado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha llegado acompañando a los monarcas. Ya en el interior del Consistorio, han saludado uno por uno a los miembros de la corporación y han firmado en el libro de honor.

La plaza ha roto en una gran ovación cuando los monarcas, acompañados por el alcalde han salido al balcón del salón de plenos a saludar y contemplar de frente la fachada principal de la Catedral, cuya majestuosidad ha sido comentada por los reyes.

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Así ha sido la bienvenida a los reyes

A la reina Letizia, que ha elegido para la ocasión un vestido entre el rojo y el rosa fucsia, se le ha hecho entrega de un ramo realizado con flores de olivo como símbolo del mar de olivos que conforma esta provincia de Jaén, principal productora mundial de aceite de oliva, el oro verde jiennense. Felipe VI también ha recibido un ramo similar elaborado con olivo, espliego (lavanda), flores silvestres, romero y tomillo.

Además de estos ramos de flores, los monarcas han recibido aceite de oliva virgen extra (AOVE), una estampa, dulces y un peluche del lagarto de Jaén.

La visita real estaba inicialmente prevista para el 29 de abril de 2025, pero en aquella ocasión hubo que suspenderla como consecuencia del 'apagón' que dejó a oscuras a todo el país. En aquel momento, los reyes se comprometieron a volver, algo que finalmente ha pasado 11 meses después.

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Los reyes han recorrido a pie los 160 metros que separan el Ayuntamiento de Jaén del Salón Mudéjar. Durante todo el trayecto, los monarcas han saludado a las personas que se habían acercado desde primera hora de la mañana en la plaza de Santa María para darles la bienvenida en su visita a Jaén.

Se han hecho fotos y han saludado a algunos de los vecinos

Al grito de Felipe y Letizia, los monarcas han apretado manos, se han hecho multitud de fotos, han firmado autógrafos y han conversado con algunas de las personas, mientras de fondo se han escuchado múltiples 'Viva el rey' y 'Viva la reina'. Ha habido también momentos de gran cercanía cuando la reina ha cogido en brazos a un bebé o cuando se han acercado a saludar a algunas personas mayores de la residencia de ancianos situada junto al Ayuntamiento y que han querido vivir el momento.Ya en el patio del Salón Mudéjar, los monarcas han saludado a la comisión organizadora del 1.200 aniversario de la capitalidad para seguidamente visitar la exposición montada con motivo de esta efeméride. El catedrático de Historia Medieval de la UJA y futuro cronista de Jaén, Juan Carlos Castillo, ha sido la persona elegida para explicar la exposición a los monarcas.

Los monarcas han llegado en coche hasta este palacio situado en el casco histórico de la ciudad y donde también han sido muchos los jiennenses que se han congregado a las puertas del Palacio de Villardompardo para dar la bienvenida a los monarcas entre vítores y gritos, algunos de ellos desenfadados, como el de 'cómo molan estos reyes, se merecen una ola', 'guapos, los reyes', o más en la línea del tradicional 'Viva España, vivan los reyes'.

La visita completa de los reyes

Ya en el palacio, los reyes han saludado a la familia de Luis Berges, a la que han trasladado el pésame por el reciente fallecimiento de este arquitecto jiennense que fue el encargado de la rehabilitación y recuperación de los Baños Árabes.

Los monarcas han saludado en el interior del palacio a tres de los cuatro chef estrella Michelin con los que cuenta la ciudad de Jaén, como son Javier Jurado, Juanjo Mesa y Juan Aceituno, de los restaurante Malak, Radis y Dama Juana. También ha estado con los monarcas la pintura Lita Cabellut, que inaugura este martes la exposición 'Ver(de) mar de ver(de) tierra', en el centro cultural baños Árabes.

Pasadas las 14:30 horas, los reyes abandonaron el Palacio de Villardompardo poniendo punto final a dos horas de visita que quedarán para el recuerdo de la ciudad como broche a los actos organizados con motivo del 1.200 aniversario de la capitalidad.