Meryl Streep y Anna Wintour descubren que son parientes: “¡Eso lo explica todo!"

Redacción Uppers 06 ABR 2026 - 11:15h.

La actriz es prima de sexto grado de la exeditora de 'Vogue', quien inspiró el personaje de Miranda Priestly en 'El diablo viste de Prada'

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Hay revelaciones que parecen directamente sacadas de un guion de cine. Al parecer, Meryl Streep y Anna Wintour tienen más en común que Miranda Priestly. Sabido es que la ex editora en jefe de 'Vogue' inspiró el icónico personaje de la actriz en 'El diablo viste de Prada', cuya secuela está a punto de llegar a las salas de cine. Ahora resulta que ambas también comparten vínculo familiar. Según el programa 'Today' de la NBC, son primas.

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Desde su estreno en 2006, el personaje interpretado por Streep se convirtió en un referente de sofisticación extrema, autoridad implacable y una capacidad insólita para imponer respeto sin elevar la voz. El perfil de Vontour, conocida por su carácter firme, inteligencia aguda y estándares inquebrantables, encaja de manera inquietante con la esencia de Miranda Priestly. Lo que ahora sabemos es que, más allá del talento interpretativo de Streep, pudo haber una conexión más íntima con ese tipo de personalidad.

Primas de sexto grado

Un estudio genealógico ha revelado que la actriz y la influyente editora de moda están emparentadas, aunque de forma lejana. Según las investigaciones del portal Ancestry.com, un servicio de genealogía que investiga las conexiones familiares de millones de personas, Streep y Wintour son primas de sexto grado. Ambas compartirían tatarabuelos de cuarto grado, Thomas Smith y Elizabeth Kinsey, que vivieron en la localidad de Bucks County, Pennsylvania.

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Además, las dos nacieron el mismo año, 1949, con solo unos meses de diferencia. Aunque Wintour nació en Londres, su abuela materna era originaria de Pensilvania, mientras que Streep nació y creció en Nueva Jersey.

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Streep reaccionó pocas horas después de conocerse la noticia. “¡Eso lo explica todo! Como dirían nuestros antepasados, ¡estoy encantada!”, bromeaba en una declaración recogida por 'Entertainment Weekly'. La revelación llega en un momento en el que 'El diablo viste de Prada' vuelve a estar de actualidad, ya que la actriz retoma su papel como Miranda Priestly en la secuela, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril.

Aunque Wintour no participará en esta nueva entrega, su figura está muy ligada a los orígenes del proyecto. La periodista Lauren Weisberger, autora de la novela en la que se basa la película, trabajó como asistente en 'Vogue' y utilizó esa experiencia como punto de partida para construir el personaje.

La auténtica inspiración para crear a Miranda Priestly

Sin embargo, la actriz de 'Memorias de África' ha contado recientemente en 'The Late Show with Stephen Colbert' que Wintour no fue su principal inspiración para dar vida a la editora de moda, sino los directores de cine Mike Nichols y Clint Eastwood. "Básicamente estuve imitando a Mike Nichols todo ese tiempo. Es como si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un hijo, sería Miranda Priestly”, desvelaba Streep.

De Nichols quiso reproducir su dominio del set de grabación. "Mike lo hacía con un humor socarrón. La gente lo toma como algo cruel, pero es gracioso. Yo creo que es gracioso”, explicaba. Mientras que de Eastwood le influyó su autoridad silenciosa. “Clint jamás alzaba la voz. Daba instrucciones, y la gente tenía que inclinarse hacia adelante para oír lo que decía. Decía: 'Bueno, eso estuvo bien. Creo que podemos seguir adelante'”, agregaba.