Ashton Kutcher acaba con uno de los rumores más duros de su higiene íntima: "Confirmo que me ducho"

Inés Gutiérrez 06 ABR 2026 - 20:15h.

El actor es conocido por su sentido del humor, pero sus comentarios sobre no ducharse no se percibieron como broma

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MadridUno de los aspectos por los que es conocido Ashton Kutcher es por su sentido del humor, sin embargo, la vida le ha enseñado que hay temas con los que es mejor no bromear, porque corres el riesgo de que la gente no entienda que se trata de una broma y lo que has afirmado te persiga durante toda la vida.

Esto es precisamente lo que les sucedió a él y a su esposa durante una entrevista, cuando bromearon sobre no ducharse con demasiada frecuencia. La pareja ha dejado claro una y otra vez que se trataba de una broma, pero la leyenda sobre el olor corporal del actor parece que todavía le persigue, porque a día de hoy todavía tiene que explicar lo sucedido. Por suerte, como hemos comentado, tiene un gran sentido del humor y es capaz de reírse de esos comentarios que señalan que no huele demasiado bien.

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Ashton Kutcher lleva años triunfando como actor, participando en proyectos tan destacados como Jobs, donde interpretó a Steve Jobs, Dos hombres y medio, serie en la que tomó el relevo de Charlie Sheen, o Aquellos maravillosos 70, donde conoció a quien hoy es su mujer, la actriz Mila Kunis, aunque la relación entre ellos no comenzaría hasta años más tarde. Se casaron dos años después de que el actor se divorciara de Demi Moore.

Desde que comenzaron su relación, la pareja se ha tenido que enfrentar a varias polémicas y una de las más sonadas es esta, el hecho de que el público creyera que no se duchaban. Lo cierto es que es algo que se han tomado con bastante cachondeo en todo momento, pero parece que Kutcher ha tomado la decisión de dejar las cosas claras y asegurar que lo que se especula sobre él no es cierto.

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"Fue la cosa más loca de todas. En un momento hicimos un comentario y la gente decía: '¿Apesta? ¿Huele mal?'", recordaba Kutcher durante una entrevista para la revista People con motivo de la promoción de su nueva serie, The Beauty. "Yo sí me baño. Voy al gimnasio y después me ducho", algo que corroboraba su compañero de reparto, Anthony Ramos, que también estaba presente durante la conversación.

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Este es un tema que lleva tiempo persiguiéndole, mucho tiempo, porque para conocer el principio de todo esto hay que ir hasta 2021, cuando la pareja participó en el pódcast del actor Dax Shepard, Armchair Expert. Todo comenzó con un intercambio de opiniones de los presentadores, Dax y Monica Padman, sobre la necesidad o no de lavarse a diario el cuerpo con jabón.

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Mientras que Shepard defendía que no era bueno para la piel porque eliminaba el aceite natural que esta tiene, Padman señalaba su sorpresa: "No puedo creer que soy de las pocas personas aquí que se lavan todo el cuerpo en la ducha. ¿Quién te enseñó a no lavarte?". Era entonces Kunis quien intervenía asegurando que en su infancia no tenían agua caliente en casa, por lo que no se duchaba demasiado.

"Cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días. Nunca fui esa madre que bañaba a sus recién nacidos", continuaba, algo en lo que le apoyaba su marido. "Si ves suciedad en ellos, límpialos. Si no, no tiene sentido", decía Kutcher. Para aportar más detalles, Mila confirmaba que ella se lavaba la cara dos veces al día y Ashton aseguraba que él se lava "las axilas y la entrepierna todos los días y nada más".

La polémica estaba servida y la pareja pasaba a convertirse en el centro de una discusión que llevó a numerosos rostros conocidos a revelar si se duchaban a diario o no. Una pequeña broma que se les fue de las manos y se convirtió en debate nacional.

¿Es necesario ducharse todos los días?

Esta polémica, más allá de dejar claro que no es buena idea esperar a ver que los niños estén sucios para que se duchen, deja claro que hay ciertas dudas sobre la necesidad de ducharse a diario y si esta es una práctica beneficiosa para la piel. Hay estudios que señalan que ducharse a diario podría provocar que la piel se seque, provocando irritación, picores e infecciones.

Para cuidar la piel, lo más recomendable sería ducharse entre tres y cuatro veces por semana, pero los expertos recomiendan hacerlo cada vez que sea necesario, sobre todo si se hace ejercicio, se suda en exceso o aparece mal olor. Lo recomendable es que las duchas duren menos de cinco minutos (aunque los estudios de Harvard señalan que la media suele ser de unos ocho) y que el agua no esté excesivamente caliente.

Algunos jabones, sobre todo los tradicionales, deterioran el manto lipídico de nuestra piel, tal y como señalaba Shepard, pero actualmente hay una gran variedad, por lo que solo hay que encontrar aquellos que cuiden nuestra piel.