El matrimonio entre Demi Moore y Ashton Kutcher se convirtió en todo un fenómeno de masas seguido por sus seguidores y medios de comunicación

La historia de amor entre Demi Moore y Ashton Kutcher duró ocho años que estuvieron marcados por las infidelidades y su turbulento divorcio

A principio de los años 2000, Hollywood fue testigo de una de las relaciones más comentadas y mediáticas de su tiempo: la de Demi Moore y Ashton Kutcher. Lo que comenzó como un romance inesperado entre una de las actrices más respetadas de la industria y entre un actor y comediante se convirtió en todo un fenómeno de masas que fue seguido por miles de seguidores y medios de comunicación.

La historia de amor entre Demi Moore y Ashton Kutcher duró ocho años. Ocho años marcados por su inicio de relación, sus polémicas dedicatorias y derroches de amor y que terminaron con un turbulento divorcio que duró dos años que estuvieron marcados por las polémicas y por los cruces de acusaciones

El inicio de la relación entre Demi Moore y Ashton Kutcher

La pareja se conoció en 2003, en una cena organizada por unos amigos en común. A sus 40 años y siendo madre de tres hijas fruto de su matrimonio con Bruce Willis, Demi Moore se enamoró perdidamente de Ashton Kutcher. Él apenas tenía 25 años, acababa de ganar notoriedad gracias a la serie 'That ’70s Show' y se estaba ganando un hueco en la industria de Hollywood.

Sin lugar a dudas, la diferencia de edad marcó desde el inicio la relación entre estos dos actores. Una diferencia de 16 años que a los protagonistas no les importó en ningún momento. Ambos insistieron en varias entrevistas y en varias intervenciones en actos públicos que su vínculo estaba basado en una conexión genuina, más allá de los titulares.

El matrimonio entre los actores

Cuando la pareja de actores llevaba poco más de un año saliendo, Demi Moore y Ashton Kutcher decidieron ar un paso más en su relación y contrajeron matrimonio en septiembre de 2005 en una ceremonia íntima celebrada en Beverly Hills, a la que asistieron familiares, amigos cercanos y, según se supo después, el propio Bruce Willis, quien mantenía una relación amistosa con su exmujer y apoyaba la relación con el joven actor.

Durante los primeros años, los actores se mostraron inseparables. Siempre que podían, Demi Moore y Ashton Kutcher se acompañaban el uno al otro en eventos públicos, alfombras rojas y promociones de sus proyectos individuales.

Sus muestras de afecto y sus dedicatorias amorosas no solo acaparan las alfombras rojas y es que, en una época en la que Twitter y Facebook empezaban a redefinir la relación entre los famosos y sus seguidores, Demi Moore y Ashton Kutcher aprovechaban sus perfiles sociales para decirse lo mucho que se querían.

A través de imágenes en las que posaban en la cámara web de sus ordenadores, los actores se dedicaban frases y dedicatorias de amor que compartían con todos sus seguidores y de la que se hacían eco los medios de comunicación.

El turbulento divorcio entre Demi Moore y Ashton Kutcher

Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir las primeras grietas en la fachada de esta relación que parecía perfecta a ojos del público. Las tensiones se hicieron evidentes en 2010, cuando la prensa estadounidense empezó a publicar rumores sobre posibles infidelidades por parte de Kutcher.

De cara al público, Demi Moore, quien por entonces atravesaba una dura época profesional, intentó hacer oídos sordos y apostar por su relación. Esta apuesta tan solo duró unos meses ya que la exposición mediática, las crisis en su matrimonio y los rumores de infidelidad por parte del actor acabaron por dinamitar el matrimonio de moda de Hollywood.

En 2011, la actriz anunció su separación, y el divorcio se hizo oficial dos años después, en 2013. La ruptura no solo marcó el final de una historia sentimental, sino que también dejó al descubierto el costo emocional que la fama puede tener en las relaciones personales.

Las reflexiones de Demi Moore y Ashton Kutcher años después de su divorcio

Fue en 2019 cuando Demi Moore publicó su biografía 'Inside Out' en la que relató con crudeza el proceso que vivió durante y después del matrimonio. En este libro, la actriz confesó que, en su intento por complacer a Kutcher, llegó a aceptar dinámicas que la hicieron perder su sentido de identidad, y que el final del vínculo la llevó a enfrentar una profunda crisis emocional y de salud.

Por su parte, Ashton Kutcher optó por mantener un perfil más reservado tras su divorcio con la actriz que daba vida a la teniente O'Neil. No obstante, él mismo reconoció en varias entrevistas que había cometido errores y que la experiencia con Moore lo obligó a madurar.

Dos años después de firmar su divorcio con Demi Moore, Ashton Kutcher se casó en 2015 con la actriz Mila Kunis, su compañera en 'That ’70s Show', con quien formó una familia con dos hijas en común alejada del ruido mediático que marcó su vida anterior.