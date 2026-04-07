La cantante se ha visto obligada a anular su show previsto para este pasado lunes, 6 de abril, en Montreal, emitiendo un comunicado en las redes sociales

Lady Gaga arrasa en el concierto de Sant Jordi: estaba más cerca de una escena de Broadway que de un show al uso

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Lady Gaga se ha visto obligada a cancelar su último concierto horas antes de comenzar el show previsto en el Bell Centre de Montreal, Canadá, por un problema de salud. La propia artista ha explicado lo ocurrido en la noche de este pasado lunes, 6 de abril, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Siento mucho tener que compartir que no puedo actuar esta noche y que tengo que cancelar el concierto", ha comenzado, desvelando entonces el motivo de su ausencia. "He estado luchando contra una infección respiratoria durante los últimos días y haciendo todo lo posible para descansar y recuperarme, pero ha ido a peor", ha revelado.

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"Mi médico me ha aconsejado que no actúe hoy y, sinceramente, no creo que pudiera daros el espectáculo de calidad que merecéis. Sé lo profundamente decepcionante que es esto y no puedo sentirme peor por fallaros. Lo siento muchísimo por todos los que hicisteis planes para venir", ha continuado.

Asimismo, ha declarado que estar en Montreal y "actuar para vosotros los otros días fue mágico y muy significativo". Y ha sentenciado: "Para todos los que ibais a venir esta noche, estoy absolutamente destrozada, y lo siento de verdad".

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La decisión se tomó pocas horas antes del espectáculo, cuando Gaga asumió que no podía ofrecer el nivel de actuación que exige su directo. Fuentes cercanas a la gira han señalado que, por ello, la cantante ha querido priorizar su recuperación para no comprometer las últimas fechas del tour.

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Por el momento, no se han conocido más detalles sobre la gravedad de la infección, aunque todo apunta a que se trata de un problema respiratorio que requiere reposo y control para evitar complicaciones, especialmente teniendo en cuenta la exigencia física de sus conciertos. Pese a la preocupación evidente de sus fans, su equipo no ha anunciado más cancelaciones.

Cabe recordar que ya en septiembre del año pasado anuló su show en Miami minutos antes de comenzar ya que su voz estaba "extremadamente tensa, y tanto mi DR como mi entrenador vocal me han aconsejado que no siga por el riesgo que supone", indicó entonces.

Además, la cantante padece fibromialgia, enfermedad crónica que causa dolor, fatiga extrema y sensibilidad muscular y que visibilizó en su documental 'Gaga: Five Foot Two'.

Las próximas fechas de su gira

El concierto formaba parte de la gira 'Mayhem Ball Tour', el tour internacional con el que la intérprete de 'Shallow' ha estado recorriendo América, Europa, Asia y Oceanía desde el año pasado tras el éxito de su último trabajo discográfico.

En Montreal ya había actuado los días 2 y 3 de abril. Está previsto que su próximo concierto sea este jueves, día 9, en el Xcel Energy Center de Saint Paul, Minnesota, para después subir al escenario del Madison Square Garden en Nueva York. En España, por su parte, ya actuó tres noches en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 28, 29 y 31 de octubre de 2025.

Por ahora, el objetivo principal de la cantante es recuperarse para poder cumplir con los últimos compromisos de la gira sin poner en riesgo su salud.