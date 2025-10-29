El concierto de Lady Gaga se divide en cinco actos para poder repasar su gran legado musical

Algunos fans han llegado a pagar para el concierto de Barcelona hasta 500 euros por entrada

Compartir







En el primero de sus tres Sant Jordi, en Barcelona, Lady Gaga ha regalado un espectáculo que ha sumergido a sus fans en el rodaje de un videoclip en directo, un show que debido al despliegue de bailarines y escenografía estaba más cerca de parecerse a una obra de Broadway que a un concierto al uso.

La estrella del pop dance no entra dentro de lo común. Es una artista que no teme ser oscura y excéntrica mientras otras compañeras de la industria buscan entrar en un estándar de lo políticamente correcto.

La neoyorquina ha actuado ante 18.000 fans, siendo este concierto el primero de los tres que dará este semana en Barcelona, en la búsqueda de un estilo propio.

Una mayoría de mujeres y personas del colectivo LGTBI

Entre el público hay una gran mayoría de mujeres y personas del colectivo LGTBI, disfrazados de vampiresa, drag queens o maléficas prima donnas. Estos han esperado pacientes un reencuentro con su ídola.

PUEDE INTERESARTE Lady Gaga desata la locura en Rio de Janeiro: el gesto de la cantante con sus fans antes de su concierto en Copacabana

"!Y reina, y reina, y guapa y guapa!", le han gritado desde la grada como si se tratara de una Virgen a la que se le adora en una procesión.

"¿Dónde está la comunidad 'queer' de Barcelona esta noche?. Este show es para vosotros. Sois muy especiales", ha expresado la cantante antes de empezar con la canción 'Born this way'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El concierto de Lady Gaga se reparte en cinco actos que sirven a la artista para unir y repasar todo su legado musical y realizar más de una decena de modificacioneS en el vestuario y sacar a relucir su impresionante escenografía y bailarines.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"De terciopelo y vicio", "Y ella cayó en un sueño gótico", "La hermosa pesadilla que sabe su nombre", "Cada tablero de ajedrez tiene dos reinas" y "el aria eterna del corazón del monstruo", estructuran un concierto lleno de teatralidad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un espectáculo con un gran nivel de producción

Después de la lectura del 'Manifiesto del Caos', Gaga da comienzo al 'Mayhem ball', algo como el baile de lo oscuro, con el tema de 'Bloody Mary' y un vestido rojo de varios metros de criolina en cuya falda se encuentran bailarines escondidos, formando un espéctaculo con un gran nivel de producción.

En la puesta en escena, el estilista de Lady Gaga convierte la época de la mitología griega pasando por la peste bubónica en fotogénica. Hay una sucesión de submundos e imágenes.

Depués de disfrutar los hits clásicos como 'Alejandro', 'Paparazzi' y 'Poker face', la artista ha desgranado su último album 'Mayhem' con el que ha regresado al dance-pop electrónico.

Momentos de emoción con 'Shallow'

Uno de los momentos más sentimentales lo ha protagonizado la versión de 'Shallow', el tema que cantó en la peícula 'Ha nacido una estrella' con Bradley Cooper y que ganó un Oscar a la mejor canción.

El show ha continuado con la artista al piano para interpretar canciones como 'Dance in the dark' y 'Hair'.

Confiesa que hace unos años no estaba "en un buen momento"

Gaga ha confesado que, hace siete años, la última vez que actuó en la ciudad, no estaba "en un buen momento". "Pero ahora estoy en un lugar diferente y soy feliz", ha dicho antes de cantar 'Come to mama'.

Antes del final, ha habido un nuevo subidón con el hit 'Bad Romance', con una Lady Gaga en su esencia, con sus coreografías, sus juegos de palabras y su personalidad arrolladora.

Aún quedan dos noches en Barcelona para poder disfrutar de ella, conciertos por los que algunos fans han llegado a pagar hasta 500 euros por entrada que partían de los 55 a los 150 euros.

El último concierto de la artista en Barcelona tendrá lugar justo en Halloween.