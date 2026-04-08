En 2001, 'Papuchi', como era conocido cariñosamente el padre de Julio Iglesias, se casó en secreto con Ronna Keitt. Cuatro años después perdió la vida

Desde la muerte del doctor, Keitt ha permanecido alejada del foco mediático, centrada en la crianza de los dos hijos que tuvo fruto de su relación con Iglesias

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Ronna Keitt ha decidido romper su hermetismo y reaparecer públicamente 20 años después del fallecimiento de su marido, el doctor Iglesias Puga, conocido cariñosamente como 'Papuchi' y padre de Julio Iglesias. Y no lo ha hecho sola. Sus hijos, Jaime y Ruth, hermanos del intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor', también han salido del ostracismo.

La exmodelo protagoniza junto a ellos la portada de este miércoles, 8 de abril, de la revista '¡Hola!', con motivo del 25º aniversario de su boda con 'Papuchi' y más de dos décadas después del fallecimiento de su popular marido. Cabe recordar que ya en agosto del año pasado concedió una entrevista en 'Tardear', programa de Telecinco en el que se sinceró sobre su matrimonio con el ginécologo y su vida actual.

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Ahora, ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con el cantante Julio Iglesias y ha contado detalles de la vida de sus vástagos.

"Hemos estado muchas veces en casa de Julio Iglesias, con la familia, pero tristemente no lo hemos visto más desde el Covid", ha confesado a la cabecera rosa, evidenciando que, desde hace más de seis años, apenas ha mantenido encuentros con el artista.

Su vida actual y la de sus hijos

Desde Jacksonville, Florida, donde reside desde hace más de 20 años, continúa volcada en la crianza de Jaime y Ruth, de 22 y 21 años respectivamente, y quienes ya estudian en la universidad. Todos los años suelen desplazarse a España y pasar la mayor parte de las vacaciones en Peñíscola, ya que sus hijos tienen amistades en la zona.

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Sobre ellos, ha manifestado: "En mis dos hijos veo los rasgos de su padre. Jaime tiene sentido de la responsabilidad y de proteger a su familia, a Ruth la definiría como una señorita con mucha compasión hacia los demás".

La ausencia de su marido todavía le pesa. "Lo que más echo de menos de Julio es su sentido del humor. A la hora de criar a mis hijos, he sentido mucho su falta". Pero, aunque el deceso del ginecólogo muy uno de los momentos "más tristes de mi vida", también ha recordado la hemorragia cerebral que sufrió después de dar a luz a su hija.

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"Lo superé con el gran apoyo de mi familia y amigos. Sobre todo de mi padre. Supongo que cualquiera caería en la depresión, y, a lo mejor, lo hice sin darme cuenta. Pero me acuerdo de que sentía que tenía que salir adelante por ellos", ha aseverado.

La maternidad en solitario y su vida sentimental actual

Tras su muerte, la americana tomó la decisión de dedicarse de lleno en sus hijos, renunciando así a una carrera profesional. "Me ha resultado incompatible ser madre en solitario y trabajar fuera de casa", ha señalado.

Y es que Ronna ha tenido que hacer frente a la maternidad ella sola. "Si hoy en día ya es difícil criar hijos en pareja, hacerlo sola es mucho más complicado (...). Todo cambió muy rápido. De un día para otro me convertí en viuda y, a la vez, en madre en solitario. Encima viviendo entre dos países".

Asimismo, reconoce que, a sus 63 años, actualmente está soltera, ya que sostiene que comenzar una nueva relación resulta muy difícil "cuando hay hijos de por medio". "Siempre he mirado por el bien de ellos, poniéndolos en primer lugar en mi vida. Ahora que son mayores de edad, quién sabe... He necesitado tiempo para sobrellevar la pérdida de Julio y encontrarme a mí misma", ha concluido.