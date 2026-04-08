Agencia EFE 08 ABR 2026 - 13:12h.

Las comunidades del PP platan al Gobierno en la reunión sobre el reparto de menores migrantes y el Gobierno mantiene su reubicación

Centenares de personas se concentraron recientemente contra un centro de menores en Castro Urdiales, Cantabria

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Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez.

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Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta, el País Vasco, Asturias, Navarra y Cataluña se han conectado por videoconferencia. Las comunidades del PP ya dieron plantón al Gobierno en una reunión de estas características en julio del año pasado, también bajo el planteamiento de que era una convocatoria ilegal y para mostrar su rechazo a este modelo de acogida.

La consejera madrileña Ana Dávila carga contra el Gobierno

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Ana Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades.

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Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado. La consejera ha subrayado que ya se ha cumplido el año del plazo del decreto para este traslado de los menores, recurrido ante la Justicia por la Comunidad de Madrid, por lo que, a su juicio, "no hay cobertura legal para continuar con este atropello a las competencias autonómicas y a la dignidad de las personas". Ha censurado que "Sánchez y sus ministros" quieran seguir siendo "el último transportista de las mafias" y ha asegurado que "Madrid no se lo va a permitir".

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Galicia y Castilla y León se niegan a acudir porque no se ha respetado el orden del día

Por su parte, fuentes de la Xunta de Galicia han explicado que este Gobierno ya advirtió la semana pasada al ministerio que esta convocatoria era ilegal y ha defendido que el orden del día "no cumple con la normativa".

En la misma línea, fuentes de la Junta de Castilla y León han aclarado que se han negado a acudir este miércoles porque no se ha respetado el orden del día pactado en las reuniones preparatorias y se ha incluido un punto que no estaba acordado. El real decreto ley que reformó la ley de extranjería para articular un mecanismo de acogida corresponsable entre todas las comunidades fue aprobado hace un año y convalidado después por el Congreso de los Diputados pero el Ejecutivo ya ha aclarado que este seguirá en vigor y que los traslados tienen plena cobertura legal y están avalados por la Fiscalía.

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Sira Rego asegura que la reubicación de menores seguirá un año más pese al plante del PP

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que la acogida corresponsable de menores migrantes no acompañados seguirá vigente un año más, pese al plantón de las comunidades del PP y su intento de bloqueo. Ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido y expresado su "profunda indignación", acusándolo de recurrir al bloqueo procedimental y de "abrazar tesis racistas" contrarias a los derechos de la infancia. Rego precisó que, aunque no se celebrara la sectorial, las autonomías quedan informadas, lo que permite al Gobierno seguir con un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema y llevarlo "de manera inminente" al Consejo de Ministros. Este texto replicará el procedimiento anterior, ajustando ligeramente las plazas por comunidad según criterios como población, PIB per cápita o desempleo. Frente al argumento de Madrid sobre la falta de amparo jurídico pasado un año, instó a su consejera a “leerse el real decreto ley” y recordó que el orden del día se trabajó en la comisión preparatoria, con documentación remitida en tiempo y forma.

Rego defendió que el modelo de acogida, operativo desde la reforma de la ley de extranjería de hace un año, es "un caso exitoso" que ha puesto a las personas en el centro en un momento difícil: el Ejecutivo ha tramitado 1.700 expedientes sin registrar "ni una incidencia", y los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla —en contingencia migratoria— están "mejor", sin problemas en el resto de comunidades. Lamentó, además, que la reunión iba a abordar otros asuntos "de vital importancia", como la evaluación anual de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia (2023-2024) y el estado de implantación del modelo Barnahus para la atención integral a menores víctimas de violencia o abuso sexual. Al tratarse de puntos informativos, avanzarán igualmente y se elevarán al Consejo de Ministros en las próximas semanas.