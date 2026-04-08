La resolución de Tráfico se realizó sin motivación ni evaluación clínica real

El conductor ha recibido asistencia jurídica de la confederación Salud Mental España

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ha anulado la retirada del permiso de conducir a una persona con problemas de salud mental por una resolución de Tráfico sin motivación ni evaluación clínica real.

"La retirada del permiso de conducir me afectó profundamente: perdí mi empleo estable, no pude hacer frente al pago del coche que acababa de adquirir y mi salud se deterioró hasta requerir dos ingresos hospitalarios", ha afirmado el conductor en un comunicado.

Acabar con "el estigma y los estereotipos"

La sentencia ordena a la Administración que proceda a una nueva valoración de las aptitudes psicofísicas actuales del conductor para la prórroga del permiso de conducción por la inspección médica competente con una revisión de forma presencial.

El conductor ha recibido asistencia jurídica de la confederación Salud Mental España, que ha celebrado el fallo y ha reclamado este miércoles 8 de abril en un comunicado "erradicar el estigma y los estereotipos hacia las personas con problemas de salud mental que impregnan a las instituciones y administraciones públicas".

El hombre presentó en 2021 su solicitud anual de renovación del permiso y propuso espaciar los controles médicos "porque llevaba más de diez años estable y en seguimiento clínico continuado, renovando de forma ininterrumpida el permiso desde 2009 y sin haber tenido incidente alguno".

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Un informe médico "extremadamente breve"

La Jefatura provincial de Tráfico de Málaga rechazó su propuesta y le retiró el permiso de conducir de forma irreversible, "pese a que la persona estaba clínicamente estable, mantenía un proyecto de vida activo y dependía del permiso para desplazarse a su lugar de trabajo", según Salud Mental España.

La decisión tomada se basó exclusivamente en un informe médico "extremadamente breve", "sin examen presencial y sin explicar por qué se ignoraban los informes especializados del SAS que acreditaban su idoneidad para conducir".

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La retirada del permiso provocó un "impacto severo" al conductor, con la pérdida del empleo como operario y "la ruptura de un proyecto de vida autónomo, generando una situación de indefensión al impedirle, incluso, solicitar futuras renovaciones del carné de conducir".

Se estudia la presentación de una reclamación

Según la resolución judicial, la actuación administrativa fue "arbitraria, inmotivada e irrazonable", y vulneró principios de seguridad jurídica y proporcionalidad.

En estos momentos, tras la resolución favorable, el conductor está de nuevo en posesión de su carné, que tendrá que renovar con revisiones periódicas cada seis meses.

Se estudia ahora la presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución revocada.