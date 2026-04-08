La artista colombiana protagoniza la última portada de la revista 'Playboy', donde ha puesto fin a los rumores que circulaban desde hace meses sobre su situación sentimental

La discreta historia de amor de Karol G y Feid: un rival, muchas indirectas y un paso al frente

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La ruptura ya es oficial. Karol G ha roto su silencio. Y lo ha hecho sin rodeos. La artista colombiana ha confirmado por primera vez que su relación con Feid ha terminado, sincerándose como nunca sobre cómo lo ha vivido y afrontado.

A escasos días de su esperada participación en el festival Coachella 2026, una de las citas más importantes de su carrera, la intérprete protagoniza la última portada de la revista 'Playboy', donde ha puesto fin a los rumores que circulaban desde hace meses sobre su situación sentimental.

"Estoy soltera y, siendo honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos son cuando estoy sola. Como buena latina de familia tradicional, te enseñan a entregarte completamente a las relaciones, hasta un punto en el que hasta puedes perderte a ti misma…", ha revelado.

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Asimismo, la intérprete de 'Contigo' ha lamentado: "El año pasado, la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas...", en referencia a su separación del artista colombiano. Sin embargo, también "me enseñó a levantarme".

La compositora considera que, para que una relación "pueda funcionar", es necesario "trabajar mucho en uno mismo". Y según ella, "hay que hacer ese trabajo para poder irse cuando reconoces que no va a funcionar".

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"Cuando terminé mi última relación, al principio sentí: 'Guau, acá estoy de nuevo'. Pero luego lo vi como: 'Guau, qué bonito que tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí'".

Aunque no menciona directamente a Feid, sus declaraciones dejan claro que el final de la relación ha llegado por parte de ella y que ha sido una de las experiencias más duras que ha tenido que afrontar en el último año.

Karol G también se ha abierto en canal sobre el que siempre ha sido uno de sus grandes sueños: ser madre joven. Sin embargo, tras su ruptura, ese ideal ha cambiado. "Según mi cultura, ya debería tener hijos. ¿Pero sabes qué? Este año ha sido literalmente como: 'Fuck it'. Así que no me siento atrasada. De hecho siento que es bonito que esté viviendo mi proceso, que vaya evolucionando, que esté aprendiendo, que no me canse de experimentar, que sea curiosa".

Ahora, ha dejado claro que su prioridad en este momento es su bienestar emocional y su desarrollo profesional.

Su relación con Feid

La relación entre Karol G y el también cantante colombiano Feid fue una de las más comentadas dentro de la música urbana. Aunque durante mucho tiempo evitaron etiquetar públicamente su relación, sus apariciones juntos, viajes y gestos de complicidad terminaron confirmando lo que los fans sospechaban desde 2023.

Durante su romance se convirtieron en una de las parejas más queridas del género. Compartieron escenarios, colaboraciones musicales y una estética común que parecía evidenciar su buena sintonía.

Sin embargo, a finales de 2025 empezaron a surgir las primeras sospechas de crisis.

Los fans de ambos empezaron a hacer saltar todas las alarmas después de que dejaran de aparecer juntos, de publicar imágenes de ambos y después de que cada uno empezara a centrarse más en sus propios proyectos. 'TMZ' fue el primer medio en confirmar la noticia. Sin embargo, ninguno de los dos había llegado a pronunciarse al respecto.