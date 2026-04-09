Rocío Molina 09 ABR 2026 - 13:09h.

El exconcursante de 'GH VIP' ha hablado de las dificultades que se está encontrando en la industria musical por el peso de su apellido

El dardo de Zeus Montiel a Susana Bianca un año después de su ruptura

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Zeus Montiel está en un momento muy importante de su carrera. Está a punto de arrancar un trabajo que para él es muy especial y que le da vértigo. Al cumplirse 13 años de la muerte de su madre Sara Montiel, el exconcursante de 'GH VIP' le va a rendir un homenaje para el que lleva años preparándose. Para lograr esto, que él mismo lo califica de desafío, el hijo de Pepe Tous ha admitido que está enfrentándose a los problemas de la industria musical y al peso de su apellido.

El cantante de 42 años ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que con motivo del homenaje a su madre junto a Mariana Ochoa, excomponente de la 'La Onda Vaselina', viene a reivindicar su sitio en el mundo de la música. Zeus Montiel ha preparado un extenso repertorio asociado a las películas de la icónica actriz, cuplés y música folclórica, mezclado con la música discotequera de los 80.

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Un proyecto para el que lleva años preparándose y en el que el exconcursante de 'GH VIP' quiere demostrar que está hecho para este mundo, aunque se le haya puesto de antemano etiquetas. "Siempre voy a estar a la sombra de mi madre, a pesar de que seamos personas y estilos diferentes. Llevo años esforzándome y evolucionando como cantante. Hay gente que nace con talento y yo nací con oído. Por eso me he ido forjando una carrera a lo largo de años", ha admitido en esa búsqueda por forjar una identidad propia.

El hijo de Sara Montiel y Pepe Tous ha invertido esfuerzo, ha estudiado clases de canto y está a punto de dar el gran salto. Sin embargo, este ha reconocido que no pocas veces ha querido tirar la toalla: "Yo, como otros artistas, sufro el síndrome del impostor y creo que no soy suficiente. Nada más lejos de la realidad. Es una industria muy complicada y hay muchos factores que no dependen de nosotros mismos", ha admitido de cómo está y de los problemas con los que se está encontrando en el camino

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Aunque este camino no está siendo sencillo, pese a lo que muchos piensen, Zeus Montiel defiende que está preparado y que está "predestinado a la música". Él mismo insiste en que si no canta se siente deprimido y por eso va a seguir hacia delante, aunque se arrepienta de algunos pasos que ha dado. "Quizá si no hubiera empezado mi carrera tan expuesto al público desde un principio y hubiera trabajado un poco más a la sombra, me hubiera ido mejor. Uno aprende a base de los errores", ha reflexionado.

Su actual situación sentimental

Enfocado en el trabajo y en este proyecto tan ambicioso, el exconcursante de 'GH VIP' reconoce que no le está dedicando el mismo tiempo al amor. "Estoy bastante soltero", cuenta, aunque ha llegado un punto en el que le apetecería que esto fuese diferente. Tras su ruptura sentimental con Susana Bianca, no se le han conocido otras relaciones al cantante. "No tengo pareja y la verdad que me apetece", es el deseo que ha manifestado.

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Él pide para una relación ante todo "naturalidad" y "sinceridad", que son dos cosas que dice que cada vez ve menos en la gente. "Hoy en día está muy complicado y el mercado está muy difícil. Me encuentro personas, pero personas que simplemente quieren aprovecharse por las situaciones y circunstancias", ha expresado, aunque no pierde la esperanza.