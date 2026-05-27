Natalia Sette 27 MAY 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' presume de relación dos meses depués de cortar definitivamente con Juanpi

Sandra Barrios y Juanpi se reconcilian: cronología de su relación desde 'La isla de las tentaciones'

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El romance entre Mara Espinosa y Juanpi fue corto pero muy intenso. Tras conocerse en ‘La isla de las tentaciones’, donde el andaluz le fue infiel a Sandra Barrios con ella, han tenido una relación de altibajos constantes . Ahora, parece que han separado definitivamente sus caminos: Mara tiene nuevo novio y Juanpi se ha reconciliándo con Sandra.

La participación de Juanpi en ‘GH VIP’ marcó el inicio de una inesperada reconciliación. Lejos de intentar solucionar las cosas con Mara, de quien confesó sentirse profundamente decepcionado tras descubrir sus deslices e infidelidades, el gaditano decidió refugiarse en su exnovia cuando ambos estuvieron fuera de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

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Desde entonces, ambos han estado pasando muchísimo tiempo juntos, compartiendo cenas, escapadas e incluso momentos de complicidad en la Feria de Jerez. Aunque intentan jugar al despiste ante el foco mediático, todo apunta a que han retomado con fuerza su relación, algo que la propia Sandra ha abordado en su canal de mtmad hablando de "reconciliación" y de lo intensa que es su conexión.

Por su parte, Mara Espinosa no se ha quedado de brazos cruzados y ha demostrado que el luto por su antigua relación está más que superado. La andaluza sorprendió a mediados de abril a toda su comunidad de seguidores al comenzar a subir románticas fotografías y vídeos en compañía de un misterioso chico. Mara ya habla abiertamente de él como su "novio", dejando claro que ha pasado página a bastante velocidad y que el amos ha vuelto a llamar a su puerta.

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Con frases como “Tu eres lo que siempre quise” o “Me gusta todo de ti”, Mara deja claro que su relación va en serio a pesar del corto tiempo que llevan juntos. Los que no están muy convencidos de esta relación son sus seguidores, que no han perdido la oportunidad de comentar en sus publicaciones.

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“¿Cuántos cuernos tiene él?? Ten cuidado que alomejor no entras por las puertas”, “Pero Mara no te gustaba el juanpi” o “Yo me quedo loco ya. Pero si hace 2 meses decías que estabas enamorada de juanpi” son algunas de las críticas que se pueden leer. La mayoría no entiende cómo ha pasado página tán rápido. Sin embargo, ella ha hecho caso omiso y ha seguido compartiendo contenido junto a él.