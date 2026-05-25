Lorena Romera 25 MAY 2026 - 16:53h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha emitido un demoledor comunicado en el que cuenta la difícil situación que ha vivido con su pareja

Madre de familia numerosa en Arabia Saudí: la vida de Suhaila tras su paso por Honduras

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Suhaila Jad ha emitido un demoledor comunicado a través de su perfil oficial de Instagram. Tras años alejada del foco televisivo, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha anunciado la ruptura con André Carrillo, el padre de sus tres hijos, revelando el calvario que ha vivido en la intimidad de su hogar. Un testimonio que ha dejado a sus seguidores en shock, ya que hasta ahora en sus redes mostraba una vida que parecía feliz.

"Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme. Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia; sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente. Me robó los que debieron ser algunos de los momentos más especiales de mi vida y se convirtieron en sufrimiento, tristeza, soledad y supervivencia", ha expresado la influencer en este comunicado que ha emitido a través de sus stories.

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"Sufrí en silencio y lloré tanto, en tantos sitios"

"Se aprovechó de mi amor real, genuino y puro, de mi sueño de tener mi propia familia. Sufrí en silencio y lloré tanto, en tantos sitios: haciendo la compra en el supermercado, duchándome, cuando iba a recoger a mis hijos a la escuela, en el gimnasio, a la hora de dormir, al despertar... Y siempre lo hacía sola. No le contaba nada a nadie porque lo quería proteger", subraya la que fuera concursante de 'Supervivientes', que se arrepiente de no haber terminado con todo antes.

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"Mi cuerpo y mi mente pedían a gritos que me fuese"

"Ahora sé que me equivoqué y que debí haberme ido hace muchos años. Mi cuerpo y mi mente pedían a gritos que me fuese, pero no soportaba la idea de que mis hijos no tuvieran el hogar que siempre soñé para ellos. El mejor regalo que me dieron mis padres fue verlos juntos, dándose abrazos, queriéndose, cocinando juntos... Ver las caricias de mi padre a mi madre mientras veíamos la televisión me hacía tan feliz. Quiero dejar claro que yo seguí ahí (repito, equivocadamente) únicamente por amor y por mis hijos", revela la madre de tres hijos.

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Un escrito en el que Suhaila Jad explica que decidió irse "hace meses, con la conciencia tranquila". "Yo sí amé, cuidé, respeté y protegí a mi familia. Nadie tiene el derecho de hacer vivir una vida a una persona engañada que jamás hubiera elegido. Me siento fuerte, segura y lista para brillar más que nunca", subraya la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha anunciado de forma inesperada el final de su relación con su pareja.