Lorena Romera 27 MAY 2026 - 13:24h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' arremete contra su expareja tras contar que se ha tatuado al italiano el pubis

Sthefany Pérez revela el inesperado regalo que ha recibido de Andrea Sabatini por su cumpleaños

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Hace apenas unos días, Tadeo Corrales sacaba a la luz el secreto mejor guardado de Sthefany Pérez: lleva tatuada la inicial de Andrea Sabatini en sus partes íntimas. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se enteraba durante un encuentro íntimo tras su ruptura sentimental. Tras revolucionar las redes con este relato, la influencer ha respondido públicamente a su expareja, arremetiendo duramente contra él.

Para la natural de Cuba el sevillano ha cruzado todos los límites. Y lo ha hecho "por dinero y dos minutos de televisión". La defensora de Gerard durante su paso por 'Supervivientes' está completamente decepcionada con quien un día fuera su pareja y, lejos de quedarse callada, ha tomado la palabra a través de sus stories para responder a su último capítulo de mtmad. La creadora de contenido ha desmontado su versión, subrayando que "cuenta lo que le conviene".

"Estuve cuatro años ciega. Espero que algún día madura para ser un hombre y saber que no todo vale por dinero", ha expresado. Además, la colaboradora ha explicado que no entiende por qué le da tanta importancia al tatuaje en su zona íntima. "¿Quién no ha hecho una locura alguna vez? Peor es mentir, engañar y vender a alguien por dinero y por dos minutos de tele. Espero que se olvide de que me conoció", ha sentenciado.

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Pero Sthefany no lo ha dejado aquí. "Mejor una A -de Andrea Sabatini- que una T -de Tadeo-. Al menos el de la A sabe callarse", ha continuado, lanzando esa indirecta a su expareja. Por si fuera poco, y para rematar esta esperada réplica, la creadora de contenido ha querido matizar la ubicación exacta del tatuaje que se ha hecho por el italiano y que Tadeo ha descrito de forma tan explícita. "Es más abajo, a un lado", ha expresado, refiriéndose a la zona del pubis.