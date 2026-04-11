Andie MacDowell y su reivindicación: "Estoy cansada de intentar ser joven, no quiero ser joven"

Inés Gutiérrez 11 ABR 2026 - 20:01h.

Andie MacDowell luce con orgullo las canas en su melena porque le hacen sentir ella misma

Andie MacDowell o cómo llevar tus canas con elegancia y sensualidad: "Es un color precioso"

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MadridSer una estrella de Hollywood no es nada sencillo, tienen que darse ciertas condiciones y hacerlo en el momento adecuado, y no todo el mundo llega a conseguirlo. Hay que tener talento, obviamente, pero solo con talento no es suficiente, también la suerte tiene que estar de tu parte, y una parte fundamental que no puede olvidarse es el carisma. Es necesario tener magia, algo que te diferencia y te hace único… y juventud.

Esto último parece especialmente relevante en el caso de las mujeres, que durante mucho tiempo han visto cómo su esfuerzo de años quedaba en nada al alcanzar una edad determinada, esa en la que se es demasiado mayor para hacer de hija, pero no lo suficiente como para que les ofrezcan papeles de madre. Cumplir años en el caso de las actrices era una cuenta atrás para que su carrera entrara en pausa y no es raro que hayan querido rebelarse contra ello.

Mientras que en los hombres cumplir años y dejar que las canas en sus sienes les dieran un toque interesante era algo aplaudido, en las mujeres era una señal de dejadez, algo que con el tiempo, por suerte, ha quedado atrás. Esto se ha conseguido con pequeños cambios en la sociedad, en la manera de entender el paso del tiempo, pero también con gestos como el de Andie MacDowell, que tomó la decisión de presumir de canas y no teñirse el pelo. Ahora su cabellera plateada es su sello de identidad.

"Me costó bastante trabajo encontrar a otras mujeres famosas que me sirvieran de inspiración cuando me decidí a hacer la transición, por eso tuve que recurrir a Instagram para fijarme en mujeres reales que ya habían optado por esa naturalidad", explicó la actriz en Vogue sobre su decisión de dejar su cabello natural. "Creo que pasarse al gris es un cambio de poder y eso es lo que le decía a mis directores".

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Ella estaba convencida de que los tonos grises favorecerían a su rostro y con su cabello natural se vería mejor. "A medida que crecía, se me iluminaron los ojos. El color de ellos se empezó a ver un poco diferente y me gustó la forma en que mi piel se iba viendo mejor. Me empoderó más", reconoció. "Me siento más genuina, más poderosa, más yo misma".

Este paso, tan poderoso como simbólico, no es el único que la actriz ha dado para dejar claro que las mujeres en Hollywood también tienen derecho a envejecer y a hacerlo como ellas consideren. En su caso, lo tiene claro: "Quiero ser vieja".

Andie MacDowell: "Estoy cansada de intentar ser joven"

La actriz estadounidense, conocida por participar en películas tan míticas como Cuatro bodas y un funeral o Atrapado en el tiempo, parece tener claro lo que quiere para su vida y es abrazar el paso del tiempo. No teme envejecer, sino no poder hacerlo de la manera en la que lo siente más natural por las imposiciones de una profesión que durante muchos años ha estado sometiendo a las mujeres a unas normas imposibles de cumplir.

A sus 67 años, ella apuesta por la naturalidad y lo hace a través de su pelo, dejando sus canas descubiertas (aunque cuidándolas adecuadamente para que se vean bellas) y también en otros aspectos de su vida, como su rostro, que refleja el paso del tiempo. Esta es una decisión personal de la actriz, que ha declarado estar cansada de luchar contra lo inevitable.

"Quiero ser vieja. Estoy cansada de tratar de ser joven. No quiero ser joven. He sido joven. Ser una persona mayor tratando de ser joven es mucho esfuerzo", confesó durante una entrevista con la periodista Katie Couric. "Creo que es importante ver la belleza a todas las edades y que no se limite a una determinada edad".

"¿Por qué existe esa sensación de tanta vergüenza por envejecer?", reflexionaba MacDowell. "Estamos iniciando una etapa final de la vida, no tenemos tiempo que perder sintiendo vergüenza". Este es un concepto que ha abordado en más de una ocasión, como durante una entrevista con su compañera de profesión, Drew Barrymore.

"Recuerdo a mi abuela, que era la matriarca, una mujer fuerte. La venerábamos, la respetábamos y nunca hubiéramos esperado que pareciera joven. Ese concepto no existía y nos ha denigrado a medida que envejecemos. Ahora nos hace sentir avergonzados", explicó MacDowell. "Voy a verme como se supone que debo verme, porque me quiero y no tengo por qué verme joven".

La actriz ha ido tomando las decisiones estéticas que ha considerado que le hacían sentirse más cómoda, pero lo ha hecho siendo consciente de cómo esto podría afectar a su carrera. "Hay mucha relevancia y verdad en el rostro envejecido de una mujer y en el rostro envejecido de un hombre, y cómo afecta a su carrera. La gente de la industria no sabe muy bien qué hacer con uno", un obstáculo que ella parece haber conseguido sortear, ya que trabajo no le ha faltado a lo largo de los años.