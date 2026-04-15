Redacción Uppers 15 ABR 2026 - 10:50h.

La terquedad y perseverancia de Stallone para protagonizar él mismo 'Rocky' fue la inspiración de Damon y Ben Affleck para 'Good Will Hunting'

El método de Matt Damon para perder 15 kilos para su próximo papel

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A priori Matt Damon y Sylvester Stallone tienen muy poco en común. Pertenecen a diferentes generaciones, nunca han trabajado juntos y han orientado sus carreras de formas muy distintas. Sin embargo, para el protagonista de la inminente 'La Odisea' la figura de Sly fue un faro que guio sus pasos en los años 90, cuando intentaba labrarse un camino en Hollywood junto a su amigo Ben Affleck. Hasta el punto de que su historia pudo haber sido muy distinta si no hubiera seguido su ejemplo.

La carrera de Damon, de 55 años, comenzó con pequeños papeles a finales de los 80, destacando su debut en 'Mystic Pizza' (1988), cuando todavía estudiaba en Harvard. Sin embargo, terminó abandonando la universidad para perseguir su sueño. Obtuvo excelentes críticas por su trabajo en 'School Ties' (1992) pero su verdadero salto a la fama llegaría en 1997 con el drama 'Good Will Hunting', la película que escribió y coprotagonizó con Affleck y Robin Williams y que les valió el Oscar al mejor guion original.

Sin embargo, el camino hasta ahí no fue nada fácil. Damon comenzó a esbozar el guion de la cinta cuando era estudiante en Harvard. Lo que nació como un trabajo para una clase se transformó pronto en la base de un proyecto ambicioso que él y Affleck decidieron impulsar protagonizándolo ellos mismos. Sin embargo, se toparon de bruces con la lógica de los estudios. Los ejecutivos de Castle Rock, la productora que adquirió inicialmente el guion en 1994, no confiaban en que dos jóvenes prácticamente desconocidos pudieran liderar un proyecto que aspiraba a competir en taquilla.

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I play Rocky

"Créeme, realmente querían quitárnoslo. Decían: 'Dios, Leonardo DiCaprio estaría genial en este papel'. Cada vez que nos decían: 'No podéis hacerlo', nosotros respondíamos: 'En realidad, ya se ha hecho una vez", contaba Damon en una entrevista con 'Sunday Today'. Ahí es donde entra la historia de Stallone para hacer 'Rocky' tal y como él quería. En 1975 Sly era un actor sin reconocimiento y prácticamente sin recursos que escribió en tres días el guion para una película después de ver la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. La historia tenía potencial y así lo vieron varios estudios, pero Stallone se negó a vender el libreto a menos que él mismo interpretara al boxeador Rocky Balboa.

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Su terquedad hizo que varios estudios interesados se echaran atrás, convencidos de que el proyecto solo funcionaría con un actor más famoso al frente. A pesar de estar prácticamente arruinado y necesitar desesperadamente un trabajo, Stallone no cedió y finalmente consiguió que United Artists produjera la película accediendo a que fuese él quien encarnara a su propio personaje. El resultado fue un fenómeno de taquilla que además se llevó el Oscar a Mejor Película y convirtió a su protagonista en una estrella.

Stallone, la palabra clave

Damon confesó que él y Ben Affleck usaron la historia de Stallone como argumento de peso en cada reunión con ejecutivos. "Stallone era como nuestra palabra clave. Íbamos a esas reuniones y la gente decía: 'Ustedes no pueden interpretar esos papeles. ¡Vamos!'. Querían a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio. Y nosotros decíamos: 'Sylvester Stallone'. Sí, podemos interpretar esos papeles, y de hecho los estamos interpretando", explicaba el actor.

En 2016, durante una cena del National Board of Review en Nueva York, Damon admitió que la la fuerza, la perseverancia y la lucha por conseguir sus sueños de Stallone cambiaron su vida para siempre, convirtiéndose en la chispa que le ayudó a sostener contra viento y marea su idea de protagonizar 'Good Will Hunting' junto a Affleck: "Tuvo una valentía increíble y cambió el rumbo de nuestras vidas".