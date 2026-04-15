Candela Hornero Madrid, 15 ABR 2026 - 12:08h.

La actriz parisina está en coma tras perder el conocimiento mientras nadaba

Se encuentra ingresada en estado crítico en el Hospital Pitié-Salpêtrière (París)

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Nadia Farès, actriz francesa (57 años) está en coma tras perder el conocimiento mientras nadaba en un complejo deportivo de París. El suceso por el que la intérprete se encuentra en estado crítico sucedió el pasado 11 de abril, según ha informado el diario 'Le Parisien'.

La actriz, que se encontraba haciendo ejercicios de natación junto a atletas en una piscina pública, perdió el conocimiento de forma repentina, quedándose sumergida durante unos tres o cuatro minutos sin que nadie se diera cuenta.

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Fueron dos personas que se encontraban en el complejo deportivo quienes se percataron de que Farès no subía a la superficie. Pudieron sacarla con rapidez hasta el borde de la piscina y llamar a los servicios de emergencias.

De inmediato le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que continuaron una vez que los equipos médicos de emergencia llegaron al lugar. Una vez lograron estabilizarla, la trasladaron hasta el Hospital Pitié-Salpêtrière, un centro importante en Francia por sus conocimientos en neurología, donde actualmente está hospitalizada en estado de coma, según las últimas actualizaciones conocidas.

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Además, lo sucedido está siendo investigado por la Policía de París para conocer las circunstancias y todo lo posible sobre cómo sucedió el accidente. Para poder reconstruirlo están haciendo uso de las cámaras de seguridad que hay en las instalaciones. Además, de esta manera también se podrá saber el tiempo que pasó en el fondo de la piscina hasta que fue rescatada.

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Farès cuenta con una amplia trayectoria profesional tanto en cine como en la televisión. En los 2.000 protagonizó el thriller 'Los ríos de sangre', por el que fue reconocida a nivel internacional. Además ha participado en otras películas como 'Siempre posible' y en la serie 'Marsella'.