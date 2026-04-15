Candela Hornero Madrid, 15 ABR 2026 - 11:11h.

La hija pequeña de los Reyes se ha reencontrado con sus antiguos profesores y sus amigas, recordando los momentos vividos en el centro educativo de Aravaca

El importante paso de la infanta Sofía: asume su primera presidencia de honor junto a la exmano derecha de la reina Letizia

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La infanta Sofía, que se encuentra estudiando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa, ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para disfrutar unos días con su familia y amigos por España.

Además, según muestran en exclusiva las fotografías de la revista 'Diez Minutos', también ha visitado el Colegio Santa María de los Rosales, en Aravaca (Madrid) y se ha reencontrado con sus amigas con las que compartió esta etapa escolar.

Sofía, que había optado para la ocasión por un look cómodo de unos pantalones vaqueros, un jersey burdeos y unos botines negro, estuvo esperando junto a sus dos amigas unos minutos hasta que les abrieron las puertas.

Dentro han podido reencontrarse con antiguos profesores con los que mantiene el contacto y volver a recorrer los pasillos y aulas que le acompañaron durante muchos años.

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Tras pasar varias horas, según cuenta la revista, Sofía y sus amigas salían del centro educativo sonriendo mientras compartían lo que habían vivido durante este rato recordando buenos momentos.

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Tras unos días en casa la hija menor de los Reyes, que el próximo 29 de abril cumplirá 19 años, ha vuelto a Portugal. El próximo lunes 20 de abril comienza las clases del tercer trimestre y el 5 de junio será su último día en el campus, por lo que apenas le quedan menos de dos meses para poder disfrutar de sus vacaciones, que parte de ellas pasará como cada año en Mallorca junto a su hermana la princesa Leonor y los Reyes Felipe y Letizia.

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El curso que viene hará su segundo año, esta vez el el Forward College de París, seguido de un tercer año en Berlín.

En cuanto a su hermana, la princesa Leonor, terminará su formación militar en el Ejército del Aire, en San Javier, y luego hará una carrera universitaria, de la que de momento se desconoce cuál. En el caso de su padre eligió Derecho en Madrid, por lo que podría seguir sus pasos.