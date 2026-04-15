Después de que el romance se convirtiera en una de las noticias más comentadas del fin de semana, la revista '¡HOLA!' ha facilitado nuevos detalles y fotografías exclusivas de la pareja

Fran Rivera habla por primera vez sobre la relación entre su hija Tana y el torero Roca Rey: "Son muy jóvenes, despacito"

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Después de Aitana Sánchez Gijón y Maxi Iglesias, el romance entre Tana Rivera y el torero Andrés Roca Rey es uno de los protagonistas de la temporada. Los dos jóvenes se conocían desde hace años y están unidos ya que además comparten círculo de amigos y el mundo del toreo, pero no ha sido hasta esta primavera cuando han decidido dar un paso más, según ha señalado la revista ‘¡HOLA!’.

Todo arrancó el pasado fin de semana cuando la noticia saltó a los medios después de que una persona muy cercana al entorno de la pareja confirmase la relación. Tras ello, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, se convirtió en una de las personas más perseguidas por los medios, y más cuando apareció, muy sonriente, en la plaza de toros de Brihuega, Guadalajara, para ver torear a Roca Rey.

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Aquella tarde, cuando los periodistas le preguntaron por su relación y su presencia ese día tan significativo la joven diseñadora y organizadora de eventos explicó, sin confirmar nada, que “yo siempre he ido a los toros. La verdad es que los toros me corren por las venas, todo lo taurino... Pensando en mi bisabuelo, mi padre, mi tío y también por la parte de mi madre”. Días más tarde, sería su propio padre, Fran Rivera, y su amigo en común Pablo Castellano -marido de María Pombo- quienes sí confirmarían el romance de la joven pareja.

Tras la corrida de toros, pasaron la noche en el palacio de Liria

Después de una semana de recibir información con cuentagotas entre ellos dos, la revista ‘¡HOLA!’ ha proporcionado en su edición de este miércoles nuevas imágenes y detalles de su historia de amor.

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Según recoge la revista, y gracias a información facilitada por Europa Press, tras el espectáculo taurino, ambos abandonaron la plaza de toros por separado, primero ella, y después el torero, para después reencontrarse y “hacer juntos el viaje de regreso”. Pasada la medianoche, y según detallaba la agencia, llegaron juntos al palacio de Liria en Madrid.

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En las fotos de la revista se puede ver el coche de alta gama del torero entrando en la mítica mansión perteneciente a la Casa de Alba, y también saliendo el domingo por la mañana con su equipaje en la mano.

Tras pasar la noche en el mismo palacio, ambos salieron por separado, aunque, horas después volverían a coincidir en la celebración del cumpleaños de Marco Juncadella, marido de la influencer Lucía Bárcena. Fue ahí cuando volvieron a protagonizar un nuevo momentazo público, muy comentado en redes: la foto abrazados y rodeados de amigos como Tomás Páramo, María G de Jaime, las hermanas Pombo y sus maridos Luis Zamalloa o Álvaro López Huerta, que subió a su perfil de Instagram Pablo Castellano.

Los inicios del romance y sus anteriores parejas

Según detallan fuentes internas a ‘¡HOLA!’ Cayetana rompió su relación con Álvaro, un ingeniero y alto ejecutivo de El Corte Inglés, a principios de año. Tan solo unos meses antes, concluyó también su noviazgo de cuatro años con el empresario Manuel Vega.

Por el lado del torero peruano, él y su pareja Marina Díaz rompieron en diciembre de 2025. Antes que Díaz, estuvo siete años con Andrea Romero, amiga de Victoria de Marichalar.

En cuanto a Tana y Roca Rey, se conocían desde hace años, son muy amigos y llevan mucho tiempo compartiendo planes con su círculo de confianza. En este sentido y aunque se les ve sonrientes y la noticia haya sido uno de los bombazos de la temporada, según sus amigos íntimos “no quieren hablar de noviazgo”.