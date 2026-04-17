Claudia Barraso 17 ABR 2026 - 19:38h.

La actriz Sydney Sweeney ha confirmado su relación amorosa con el productor musical Scoorter Braun tras un año de rumores

El momento viral de Sydney Sweeney junto a un grupo de españolas en Lisboa: se une a su despedida de soltera y realiza todas las pruebas

Compartir







La actriz Sydney Sweeney vuelve a ser noticia y esta vez no es por una polémica que persiga a la joven, sino porque ha revelado un detalle desconocido de su vida hasta ahora. Ha compartido con sus seguidores una fotografía junto al productor musical Scooter Braun.

Hace unos meses que comenzaban a sonar rumores sobre el romance que podría haber surgido entre ambos, pero con el post de Instagram se ha confirmado lo que era un secreto a voces. La actriz subió en sus historias de Instagram una publicación junto a Braun donde él le abrazaba por detrás. En la misma, añadía de comentario “bastardo suertudo”.

PUEDE INTERESARTE Sydney Sweeney la lía y llena de sujetadores el emblemático cartel de Hollywood: podría enfrentar cargos legales

Una fotografía que ha confirmado lo que muchos estaban rumoreando desde hace un año. Ambos se conocieron en junio de 2025 en la boda de Jeff Besos y Lauren Sánchez en Venecia. Fue la primera vez donde se les vio hablando y teniendo mucha complicidad. Además, compartieron otros momentos durante ese fin de semana. Hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado una supuesta relación, pero con este mensaje y junto a la fotografía, la joven da a entender que ha surgido el amor, según informa 'Hola!'

Confirman los rumores tras un año escondiéndose

Aunque fueron fotografiados por diferentes medios internacionales, teniendo citas románticas en Los Ángeles o en West Hollywood cenando juntos, ninguno de los dos quiso dar ninguna palabra ante los medios, que en más de una ocasión intentaron sacarles alguna pista de su romance. Uno de los últimos eventos en los que fueron vistos fue en la gala de estreno de la tercera temporada de ‘Euphoria’, donde se dejaron ver de lo más cariñosos juntos.

PUEDE INTERESARTE La actriz Sydney Sweeney y su última polémica, una campaña publicitaria tildada de supremacista y nazi

A comienzos de años, ‘US Weekly’ afirmaba que la relación avanzaba con naturalidad y que fuentes cercanas incluso llegaron a confirman que se encontraban “muy cómodos juntos”. Fue el pasado 15 de abril cuando la actriz fue la primera en dar el paso, oficializando de esta manera su relación tras tanto tiempo quedando y teniendo citas a escondidas de las cámaras.