Claudia Barraso 23 MAR 2026 - 18:52h.

Sydney Sweeney protagoniza una despedida de soltera de un grupo de amigas españolas en Lisboa

Sydney Sweeney la lía y llena de sujetadores el emblemático cartel de Hollywood: podría enfrentar cargos legales

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Sydney Sweeney ha sido la protagonista de una despedida de soltera de un grupo de jóvenes españolas que estaban celebrando el momento en Lisboa. Allí se encontraron con la actriz, con quien estuvieron charlando, se hicieron fotos y hasta grabaron un TikTok.

La novia habló con ella en inglés diciéndole que estaba de despedida de soltera porque se iba a casar. A lo que la estadounidense agregó: “Oh, espero que te lo pases muy bien”. Sin duda, este grupo de amigas jamás iba a esperar encontrarse con Sydney Sweeney y además poder estar charlando un rato con ella y hacerse fotografías, hasta grabar un ‘trend’ de TikTok.

Era de día cuando se encontraron con la actriz en la calle. Entonces, le pidieron una fotografía y ellas le contaron que estaban celebrando una despedida de soltera. La actriz, que iba con gafas de sol y una chaqueta negra, se mostró muy amable con todas ellas, pero, además, ella también se lo pasó muy bien con las españolas.

Sydney Sweeney, muy cercana con el grupo de amigas

El vídeo se hizo viral en apenas unas horas y ya acumula miles y miles de visualizaciones junto con muchos comentarios de gente muy sorprendida por la cercana actitud de la actriz.

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Sydney Sweeney llevaba el pelo corto, por los hombros. Unas gafas de sol negras cuadradas y una chaqueta negra que combinó con un bolso rojo y un vaquero. Cuando se paró a tener una conversación con las chicas, en el vídeo aparece riéndose continuamente mientras el resto estaban muy sorprendidas por este encuentro tan inesperado.

La joven actriz paseaba también por las calles de Lisboa, y aunque no han trascendido los motivos de su viaje, todo apunta a que podría tratarse de uno de sus proyectos. Sydney sigue totalmente volcada en su trabajo pese a las polémicas que le han perseguido en el último tiempo, por sus anuncios reivindicativos o por sus desconocidos apoyos.