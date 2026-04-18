Jane Fonda, sobre su edad: "Cuando vives la vejez en lugar de mirarla desde fuera, el miedo se disipa"

Inés Gutiérrez 18 ABR 2026 - 20:00h.

Para Jane Fonda, la madurez es solo otra etapa de la vida llena de oportunidades que disfrutar

Jane Fonda hoy: activismo, política y proyectos cinematográficos más recientes

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MadridLa vida son etapas, o por lo menos esa es la teoría de la actriz estadounidense Jane Fonda, que no tiene miedo en asumir que ella se encuentra en la etapa final de su vida, independientemente de cuánto tiempo tenga por delante. Fonda, que en diciembre celebró su 88 cumpleaños, hace tiempo que no esconde que se encuentra en un buen momento de su vida y lleva siendo así muchos años.

Para ella, madurar y envejecer ha sido un regalo, porque le ha permitido vivir nuevas experiencias, pero también porque ahora ha aprendido a hacerlo desde la serenidad y la calma, dejando los temores en el pasado. "Cuando vives la vejez en lugar de mirarla desde fuera, el miedo se disipa", expuso durante la conferencia TEDxWomen, donde reflexionó sobre las últimas etapas de la vida y lo hizo desde la serenidad que le ha traído a ella.

La vida de Fonda no siempre fue sencilla, su madre se quitó la vida cuando ella era solo una niña y la relación con su padre fue complicada. Siempre buscó acercarse a él, agradarle y hacer que se sintiera orgulloso, pero eso no fue nada sencillo teniendo en cuenta la manera de ser del también actor Henry Fonda. Reveló haber tenido bulimia y a lo largo de su vida le han diagnosticado cáncer en varias ocasiones, en 2018 le extirparon un tumor en el labio y en 2022 reveló que tenía un Linfoma no Hodgkin por el que recibió quimioterapia durante seis meses. Ambos los superó.

Jane ejerció como modelo para pagarse los estudios como actriz, protagonizó muchos proyectos y se convirtió en un icono sexual, también en un ejemplo para muchas mujeres y hombres, que seguían al detalle sus vídeos de fitness, que hicieron de ella toda una estrella. Ha compaginado su carrera con sus tres matrimonios (fallidos), pero sobre todo ha usado su voz para denunciar las injusticias que ha considerado que merecían ser denunciadas. Fonda es una gran activista política, una posición que le ha llevado a ser detenida en numerosas ocasiones.

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Se podría decir que Jane Fonda ha vivido muchas vidas o, mejor dicho, está viviendo su vida al máximo. Ahora que encara esta última etapa, parece sentirse más tranquila y más cómoda en su piel que nunca.

Jane Fonda: "A partir de los 60 años estamos viviendo el tercer acto"

Fonda ha pasado por muchas cosas en su vida y, como suele hacer, ha querido compartir parte de su proceso para que quienes estén en una posición similar a la suya sientan que no están solos. En esta ocasión quiso hablar sobre el paso del tiempo y cómo hacerse mayor es un temor habitual en los seres humanos.

"Envejecer es como subir una escalera y, a partir de los 60 años, estamos viviendo el tercer acto. Esta etapa no debería ser un epílogo, sino un capítulo nuevo", decía, señalando que todas las etapas merecen ser vividas y exprimidas al máximo, no solo aquellas que la sociedad considera (habitualmente) como más importantes en la vida de las personas, todas.

"Al principio de mis 40, despertaba cada mañana con pensamientos negativos y sentía mucho miedo", comenzaba explicando sus propias vivencias. "Me doy cuenta de que nunca he sido tan feliz. Siento un bienestar tan profundo… He descubierto que cuando uno vive la vejez en lugar de mirarla desde fuera, el miedo se disipa. Te das cuenta de que sigues siendo tú mismo, quizás incluso más".

"Las mujeres empezamos siendo completas, somos sujetos de nuestras propias vidas. Pero muy a menudo, al llegar a la pubertad, empezamos a preocuparnos por encajar y ser populares y nos convertimos en objetos de la vida de otros", reflexionaba. "Ahora, en nuestro tercer acto, quizá podamos regresar al punto de partida y conocerlo por primera vez. Y si lo logramos, no será solo para nosotras".

Para ella, una buena parte de ello, de volver al punto de partida, pasa por perdonar, "Puede que descubras, como yo, que muchas cosas que antes creías que eran tu culpa, muchas cosas que antes pensabas sobre ti mismo, en realidad no tenían nada que ver contigo. Estás bien, y eres capaz de volver atrás, perdonarlos y perdonarte a ti misma", reflexionaba, invitando al resto a hacer lo mismo y revisar su propia vida. Gracias a ese paso tan importante, "Eres capaz de liberarte de tu pasado".

Este tercer acto de la vida sería, como Fonda señala, una nueva etapa y no una etapa en la que arrastremos preocupaciones y problemas de todas las anteriores, sobre todo si se es capaz de perdonar a quienes fuimos y abrazar ese nuevo comienzo que llega con la edad.