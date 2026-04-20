Redacción Uppers 20 ABR 2026 - 14:06h.

La actriz, que lleva al escenario la comedia ‘Género de dudas’, denuncia el edadismo que sufren las mujeres mayores de 50

Jane Fonda, sobre su edad: "Cuando vives la vejez en lugar de mirarla desde fuera, el miedo se disipa"

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A los 65 años, Pastora Vega no solo conserva la serenidad y el magnetismo que la convirtieron en un icono de nuestra escena, sino que representa a una generación de mujeres que reivindica su derecho a la visibilidad, el deseo y la reinvención. Lo viene haciendo desde el pasado me de marzo con la obra 'Género de dudas', que representa sobre las tablas del Teatro Infanta Isabel de Madrid junto a Pablo Carbonell.

En la obra, una comedia con toques trágicos e incómodos, Vega interpreta a Julia, la esposa de un político en plena campaña electoral. La estabilidad de la pareja se resquebraja cuando un día ella recibe una carta con una noticia inusual que hará que cada uno revele sus verdaderos rostros.

"Libre como un taxi"

Pastora siempre ha mantenido relaciones largas (Imanol Arias, Juan Ribó, Darío Grandinetti) pero ahora está disfrutando por primera vez de la soltería con la seguridad de quien ya no tiene que pedir permiso para ser ella misma. "Estoy libre como un taxi. No descarto nada y me dejo vivir y que la vida me sorprenda. La mujer de hoy, comparada con nuestras madres o abuelas, se ha quitado el estigma de que estar soltera es algo negativo o un fracaso", asegura en una charla en 'Informalia'.

Preguntada en otra entrevista en 'La Vanguardia' por si considera que los 60 son los nuevos 40, su respuesta es clara: "Los 50 son los nuevos 30, sí, pero los tienes y todo el mundo lo sabe. Si miras la carrera de una estrella como Meryl Streep pues tampoco hace ya muchos papeles protagonistas, excepto ahora la segunda parte de El diablo viste de Prada. Las mujeres de más de 50 además del edadismo sufrimos machismo, ya no es solo la continuidad del trabajo sino lo que se escribe para los personajes femeninos a partir de determinada edad".

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Contra el antiageing

La actriz aborda el paso de los años con naturalidad, sin negar que se ha sometido a retoques estéticos no quirúrgicos para mantener un buen aspecto, pero criticando la obsesión por la juventud eterna y el antiageing: "¿Por qué hay que combatir el envejecimiento? Una cosa es intentar estar lo mejor que uno pueda para su edad y otra que los viejos den repelús. No hay que frenar ni detener nada, ni ser anti nada… todos vamos a pasar por ahí. Envejecer es una liberación, siempre que tengas salud y energía, porque ya no tienes que gustar a todo el mundo. Es una maravilla poder ser como eres. Dijo Emma Thompson que la juventud está sobrevalorada".

En enero de 2026, se anunció que su hijo mayor, Jon Arias, espera su primer hijo junto a la actriz Alba Ribas, por lo que Pastora va a vivir por primera vez la experiencia de convertirse en abuela. "Lo vivo con mucha ilusión, curiosidad e incredulidad porque aún no me lo creo. Es verdad que mis hermanas ya han sido abuelas y me toca a mí, que soy la mayor, pero no quiero hacerme muchas expectativas y solo espero que vaya todo bien", reconocía en la entrevista antes citada.