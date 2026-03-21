La asesora financiera Natalia Lara nos ayuda a reorganizar prioridades, optimizar ahorros y tomar decisiones más conscientes

¿Qué trabajos buscan los mayores de 50? Los sectores con más oportunidades reales en 2026

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A partir de los 50 la conversación sobre el dinero cambia de tono. Ya no se trata solo de crecer profesionalmente o de aumentar ingresos, sino que aparecen preguntas más profundas y, a veces, inquietantes. ¿He ahorrado lo suficiente? ¿Podré mantener mi nivel de vida cuando deje de trabajar? ¿Qué pasará si surge un imprevisto de salud o si mis hijos aún necesitan apoyo?

En esta fase de la vida es habitual mirar atrás y hacer balance. Muchas personas han priorizado durante décadas el bienestar inmediato de la familia -la vivienda, la educación de los hijos, los gastos del día a día- dejando en segundo plano su propio ahorro para el futuro. Otros han pecado de conservadores por miedo a perder dinero. Y algunos también llegan a esta edad con deudas que se han prolongado más de lo previsto.

Sin embargo, hay que tener claro que nunca es tarde para empezar a planificar. "A los 50 todavía quedan 15-20 años hasta la jubilación, que es tiempo más que suficiente para hacer cambios significativos", advierte la asesora financiera Natalia Lara, autora de 'Domina tu dinero' (Molino). Hablamos con ella sobre cómo reorganizar prioridades, optimizar ahorros y tomar decisiones más conscientes sobre el patrimonio.

¿Cuáles son los errores financieros más comunes que detectas en personas mayores de 50 años?

El mayor error es pensar que “ya es tarde para cambiar”. Muchos llegan con la mentalidad de "ya sobreviviré como pueda" en vez de tomar el control de la situación actual. También veo mucho el error de tener todo el dinero parado en cuentas corrientes perdiendo valor con la inflación, por miedo a invertir. Y un tercero muy común: seguir ayudando económicamente a hijos adultos sacrificando su propia estabilidad futura.

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¿Por dónde empezar a "arreglar" unas finanzas desordenadas cuando se tienen más de 50 años?

El primer paso es hacer una radiografía de su economía: cuánto entra, cuánto sale, qué deudas hay y qué patrimonio existe. Sin autoengañarse. Luego priorizar: primero eliminar deudas caras, después construir un fondo de emergencia, y finalmente optimizar lo que se tiene.

¿Qué debería preocupar más a esta edad: ahorrar más, invertir mejor o reducir riesgos?

Depende de cada situación, pero en general diría que invertir mejor. A los 50 muchos ya tienen cierta capacidad de ahorro, pero lo tienen mal colocado o directamente parado. Reducir riesgos innecesarios también es clave: revisar seguros, eliminar deudas caras, diversificar. Ahorrar más solo tiene sentido si antes no estabas ahorrando nada.

¿Cuál es la mayor brecha entre lo que la gente espera de su jubilación y lo que realmente ocurre?

La gente espera mantener su nivel de vida con la pensión pública, y la realidad es que las pensiones suelen ser entre un 30-50% menos de lo que ganaban trabajando. Además, muchos piensan que van a gastar menos al jubilarse, pero los gastos de salud, ocio y cuidados suelen aumentar. La brecha entre expectativa y realidad puede ser brutal si no te has preparado.

¿Qué productos financieros suelen ser más adecuados a partir de los 50 y cuáles conviene evitar?

Adecuados: fondos mixtos con perfil conservador, planes de pensiones (sobre todo si aún falta tiempo para la jubilación y te desgrava), seguros de vida si tienes dependientes, y fondos indexados de renta fija.

Evitar: productos complejos que no entiendes, seguros mixtos que prometen rentabilidades mágicas, criptomonedas (salvo que sea dinero que puedas permitirte perder), y cualquier cosa que te vendan con presión o prisa.

¿Qué deudas deberían estar idealmente liquidadas antes de la jubilación?

Todas las deudas de consumo: tarjetas de crédito, préstamos personales, financiación de coches. La hipoteca depende: si el tipo es bajo y te quedan pocos años, puede tener sentido mantenerla e invertir el dinero que usarías en cancelarla. Pero lo ideal es llegar a la jubilación sin deudas, porque tus ingresos van a bajar y cualquier pago mensual pesa el doble.

¿Estamos infraestimando el coste económico de vivir más años?

Completamente. La gente planifica para vivir hasta los 75-80, pero estamos subiendo la media y ya hay gente que vive hasta los 90 o más. Son 10-15 años extra que hay que financiar. Además, los últimos años suelen ser los más caros: residencias, cuidadores, gastos médicos. Un año en una residencia puede costar entre 24.000€ y 36.000€. Nadie lo está calculando bien.

¿Cómo podemos prepararnos financieramente para gastos médicos o situaciones de dependencia?

Primero, tener un seguro de salud privado que cubra lo básico. Segundo, evaluar si merece la pena un seguro de dependencia (cuanto antes lo contrates, más barato es). Tercero, crear un fondo específico para estos gastos, separado de tu fondo de emergencia. Y cuarto, hablar con la familia sobre qué pasaría en caso de dependencia: quién cuidaría, dónde, cómo se pagaría.

¿Hasta qué punto ayudar económicamente a los hijos puede poner en riesgo la jubilación de los padres?

Muchísimo y esta respuesta creo que no va a gustar, pero veo a padres de 55-60 años que siguen pagando pisos a hijos de 30, o que se hipotecan para darles la entrada de una casa. Están sacrificando su propia jubilación por no saber decir que no. La regla debería ser clara: primero asegura tu futuro, después ayudas si puedes. Un hijo puede trabajar 30 años más, tú no.

¿Qué miedos financieros son más frecuentes a partir de los 50?

El miedo a no tener suficiente para la jubilación es el número uno. Le sigue el miedo a quedarse sin trabajo y no encontrar otro. También el miedo a perder lo poco que han conseguido acumular por una mala decisión. Y, cada vez más, el miedo a ser una carga económica para los hijos. Son miedos válidos, pero no hacer nada no los soluciona.

Tres consejos financieros para aplicar a partir de los 50

Haz números de tu jubilación: calcula cuánto vas a cobrar de pensión y cuánto necesitas mensualmente. La diferencia es lo que tienes que cubrir tú. Diversifica lo que tienes: si todo tu dinero está en el banco perdiendo valor, mueve al menos una parte a inversiones más rentables pero seguras. Todavía tienes tiempo. Elimina gastos hormiga que ya no te aportan: suscripciones, seguros duplicados, servicios que no usas. A esta edad cada euro cuenta más.

¿Qué decisión financiera tomada hoy puede marcar una gran diferencia dentro de 10 o 15 años?

Empezar a invertir de forma regular, aunque sea poco. 200€ al mes durante 15 años con un 5% de rentabilidad se convierten en más de 50.000€. La diferencia entre tener ese colchón o no tenerlo puede ser la diferencia entre una jubilación digna y una jubilación de supervivencia. No tienes tanto tiempo como a los 30, pero todavía puedes hacer mucho.