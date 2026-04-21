Octavio Mulet, el cirujano que operó de urgencia a Morante de la Puebla, explica cómo fue la intervención del torero

Morante de la Puebla, tras su cogida en la Maestranza: "Es la cornada que más me ha dolido en mi vida"

Compartir







El diestro José Antonio Morante de la Puebla, herido de gravedad ayer por asta de toro en la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha manifestado que "es la cornada que más me ha dolido" de toda su carrera, tras pasar la noche en la UCI de un hospital sevillano a donde fue derivado tras ser operado en la enfermería del coso.

El mundo del toreo sigue muy pendiente de la evolución de Morante. Desde ‘Andalucía Directo’ han tenido la oportunidad de poder hablar con Octavio Mulet, el cirujano jefe de la Plaza de la Maestranza que operó al torero tras recibir la grave cornada. Una operación que duró más de dos horas y que fue complicada por la gravedad de la herida provocada por el toro.

“Era una cornada compleja porque fue en la zona perianal y había afectado al intestino y perforado el recto, entonces son heridas muy sucias. La intención era tener la herida limpia cuanto antes porque es importante para minimizar los riesgos de infección en un futuro”.

Sobre la evolución del diestro

No era una herida grave de vida o muerte, sino por la “complejidad de la lesión”, según explica el profesional: “Había afectaciones del músculo de alrededor del recto y del ano. No era grave por un riesgo inmediato sino por la lesión”. El cirujano ha confirmado que Morante ha sido subido a planta después de haber pasado la noche en la UCI porque tenía que ser vigilado las primeras horas tras la operación.

PUEDE INTERESARTE Morante de la Puebla, grave tras sufrir una cornada en Sevilla que le ha perforado 10 centímetros el recto

“La evolución ha sido buena, él esta estable y ha pasado una noche relativamente buena, controlándole el dolor. Continúa sin fiebre y los datos que tenemos son positivos, pero este tipo de lesiones necesita varios días de observación para ir viendo la evolución”. Aunque de su incorporación no ha especificado una fecha concreta.