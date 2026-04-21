El torero ha concedido una entrevista en la que ha confesado que ha sido la cornada más dura de su carrera

El diestro ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla

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El diestro José Antonio Morante de la Puebla, que resultó herido de gravedad este lunes en la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla al que fue trasladado tras la intervención que se le practicó en la enfermería del coso sevillano.

El estado del torero, según han señalado fuentes de su entorno, es estable y sin fiebre pero también dolorido al cesar los efectos de los calmantes por los efectos de la cornada, que le perforó el recto y que fue calificada de "muy grave" en el parte del cirujano de la plaza, Octavio Mulet.

"Temía que me hubiera alcanzado las tripas"

El torero ha concedido una entrevista para El Mundo en la que ha confesado que ha sido la cornada más dura de su carrera: "Ha sido sin duda la cornada de más dolor que he sufrido en mi carrera, tenía un dolor inmenso y además tenía mucho miedo porque vi que el toro me había cogido y pensaba que estaba sangrando mucho. Cuando llegué a la enfermería y vi que el sangrado era poco, ya me relajé bastante. Pero me dolía muchísimo", ha asegurado.

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Además, ha admitido que ha pasado una noche con muchos dolores: "He pasado una noche un poco regular, de dormir poco, pero la verdad que no he tenido muchos dolores. Tendré que estar unos días así, con nulo alimento y espero poderlo pasar con un poco de paciencia".

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Alcanzado por el cuarto toro

El torero sevillano fue alcanzado por el cuarto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Hermanos García Jiménez llamado ‘Clandestino’ que le derribó en el transcurso del primer tercio corneándole en el suelo. La lidia del animal quedó en manos de Borja Jiménez, segundo espada del cartel.

Los gestos de dolor del torero, que ya no pudo levantarse, delataban la gravedad de la herida y fue trasladado de inmediato en brazos de las asistencias hasta la enfermería donde fue intervenido.