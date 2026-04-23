Roca Rey ha tenido que ser operado de urgencia en la enfermería tras haber recibido una cornada de dos trayectorias en el muslo

El torero Roca Rey podría estar herido de gravedad tras sufrir una cogida en Sevilla: operado de urgencia en la enfermería

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El torero peruano Andrés Roca Rey, que fue cogido al entrar a matar al quinto toro de la corrida de hoy de la Feria de Abril de Sevilla, sufre una cornada en el muslo derecho con dos trayectorias que suman 35 centímetros, según el parte emitido por el cirujano de la plaza de la Maestranza, José María Mulet.

El equipo de la enfermería sevillana ha intervenido al diestro durante más de una hora de una "herida en la cara interna, tercio superior, del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 centímetros, con una descendente de 20 y una ascendente de 15, que produce una extensa rotura de músculos vasto interno y sartoruis, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

Durante la intervención se le sometió a "exploración y lavado de la herida, a una hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos, con drenaje aspirativo de ambas trayectorias y aproximación de planos músculo aponeouróticos y piel", añade el parte médico. Con pronóstico muy grave, Roca Rey fue trasladado a la Clínica Viamed de Sevilla.

Así se ha producido la cornada

El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le ha arrancado a Roca a la hora de entrar a matar, y le ha sorprendido, prendiéndole a la ahora de la cintura y zarandeándole durante unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena, a donde han llegado las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería.

El propio matador aseguraba que había notado dos trayectorias del pitón, según informaba OneToroTV. "Paco Algaba ha confirmado que la cornada que ha recibido Roca Rey es grave debido a las dos trayectoria del pitón en la cara interna del muslo del matador. Algaba también ha explicado que los médicos ya están operando al diestro y que sigue dentro de la enfermería".