El diestro Roca Rey ha sufrido una cogida con el quinto toro de la tarde en Sevilla: podría estar herido de gravedad

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El torero Roca Rey ha sufrido una cogida mientras intentaba matar al quinto toro de la tarde en la Maestranza de Sevilla. El diestro fue volteado cuando entró a matar al animal y ha sido llevado de urgencia a la enfermería tras acabar la faena.

Las heridas provocadas por el toro han obligado a sacar rápidamente de la plaza al torero y que fuese trasladado con urgencia a la enfermería donde va a ser operado por la fuerte cornada que ha recibido en el muslo. Roca Rey ha ofrecido unas primeras declaraciones afirmando que se ha notado el pitón y cómo se ha revuelto dentro.

Así ha sido la cornada

El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le ha arrancado a Roca a la hora de entrar a matar, y le ha sorprendido, prendiéndole a la ahora de la cintura y zarandeándole durante unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena, a donde han llegado las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería.

El público ha pedido las dos orejas y el palco las ha concedido sin dilación debido al incidente sufrido por el torero, que era su última tarde en la Feria de Abril. Algunas fuentes como ‘Diario de Sevilla’ han confirmado que el diestro podría estar “herido de gravedad” ante la cornada que le ha levantado durante unos segundos del suelo, zarandeándole mientras le tenía cogido del muslo.