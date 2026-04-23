El actor niega haber infringido la ley porque "en Reino Unido la edad de consentimiento es de 16 años"

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El actor Russell Brand ha admitido haber mantenido relaciones sexuales “abusivas” con una chica de 16 años en la cima de su fama, pero asegura que no cometió nada ilegal. El humorista se enfrentará a juicio este otoño por las acusaciones de violación y agresión sexual presentadas en su contra por seis mujeres.

Brand, de 50 años, ha negado todos los cargos, que datan de entre 1999 y 2009. El actor ha hablado sobre su pasado en una aparición en el canal de YouTube de la periodista Megyn Kelly, donde se autodenominó “egoísta” y “explotador de mujeres”.

“En Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años, y yo me acosté con una chica de 16 años cuando tenía 30”, dijo. “Cuando tenía 30 años, era una persona muy diferente. Era mucho más joven y un treintañero inmaduro.”

El actor se enfrenta a cargos por violación y agresión sexual contra seis mujeres

“El sexo consensuado con muchas personas, cuando existe una gran diferencia de poder, como la que existía cuando uno es un hombre famoso que tiene la capacidad de atraer mujeres que yo tenía en aquel entonces, creo que implica explotación. Creo que es explotación”, añadió.

“Reconozco que mi conducta sexual en el pasado fue egoísta y que no tuve en cuenta, casi nada, la verdad, cómo ese sexo afectaba a otras personas.” Russell Brand fue acusado formalmente de dos nuevos delitos de violación y agresión sexual el pasado mes de diciembre. Los incidentes habrían ocurrido en el año 2009 con dos mujeres distintas.

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Estas nuevas acusaciones se sumaron a los cargos anteriores presentados el pasado mes de abril que ya incluían dos de violación, dos de agresión sexual y un cargo de agresión indecente, todos relacionados con cuatro mujeres diferentes por hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2005 en Londres y Bournemouth, en Reino Unido.