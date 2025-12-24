El actor Russel Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos de violación y agresión sexual

Estas nuevas acusaciones se suman a los cinco cargos anteriores presentados el pasado mes de abril

El actor británico Russell Brand, expareja de Katy Perry, acusado de violación y agresión a cuatro mujeres

El actor británico Russell Brand ha sido acusado formalmente de dos nuevos delitos de violación y agresión sexual. Estas nuevas imputaciones amplían el caso penal en su contra y se suman a otros cinco cargos previos relacionados con múltiples mujeres.

Ha sido este pasado martes cuando la Policía Metropolitana de Londres y el Servicio de Fiscalía de la Corona anunciaron que el exmarido de Katy Perry ha sido acusado de un cargo de violación y otro de agresión sexual, relacionados con incidentes que habrían ocurrido en 2009 con dos mujeres distintas.

Estas nuevas acusaciones se suman a los cargos anteriores presentados el pasado mes de abril que ya incluían dos de violación, dos de agresión sexual y un cargo de agresión indecente, todos relacionados con cuatro mujeres diferentes por hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2005 en Londres y Bournemouth, en Reino Unido.

Según Scotland Yard, el nuevo cargo de violación se habría cometido entre 7 de febrero y 1 de marzo de 2009, y el de agresión sexual entre 31 de agosto y 1 de diciembre de 2009, cada uno contra una mujer diferente.

Los detalles de la investigación

El también humorista ya se había declarado no culpable de los cargos presentados. Su juicio por los primeros cinco cargos está programado para comenzar el 16 de junio de 2026 en el Tribunal de la Corona de Southwark, Londres, con una duración estimada de cuatro a cinco semanas.

Respecto a estos nuevos cargos de diciembre, Brand está citado a comparecer ante el Westminster Magistrates' Court el 20 de enero de 2026, donde se abordarán formalmente estas nuevas imputaciones.

La investigación que dio pie a estas acusaciones penales comenzó tras un amplio estudio periodístico en Reino Unido en septiembre de 2023, impulsado por informes de 'Channel 4 Dispatches' junto a 'The Sunday Times' y 'The Times', que sacaron a la luz múltiples denuncias de agresión sexual y abuso por parte de varias mujeres.

A raíz de ello, varias mujeres se presentaron ante la Policía Metropolitana de Londres, lo que condujo a la ampliación de las pesquisas y, después, a los procesos penales iniciados este año.

Brand ha negado enérgicamente todas las acusaciones de conducta no consensuada. En una declaración difundida en abril en sus redes sociales, afirmó: "Fui un tonto antes de vivir a la luz del Señor. Fui un adicto a las drogas, un adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui, fue un violador. Nunca he participado en actividades no consensuadas. Rezo para que puedan ver eso al mirarme a los ojos", insistió.