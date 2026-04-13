La modelo y DJ australiana dice que ha tardado "casi dos décadas en decir esto públicamente"

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Ruby Rose, actriz conocida por interpretar a Stella Carlin en ‘Orange is the New Black’ ha usado su cuenta de la red social Threads para acusar a la cantante Katy Perry de abusos sexuales. Lo hizo respondiendo a un post del medio musical Complex Music en el que se mencionaba como Perry criticó a Justin Bieber por hacer playback en el Coachella.

La modelo y DJ australiana ha aprovechado la ocasión para relatar un incómodo episodio que supuestamente tuvo con la artista. "Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Mightclub, en Melbourne. ¿A alguien le importa una mierda lo que piensa?", escribió.

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Varias personas respondieron inmediatamente a la publicación pidiendo más información y explicaciones que ella fue añadiendo. “Solo tenía 20 años. Ahora tengo 40. He tardado casi dos décadas en decir esto públicamente”, expresó sobre este supuesto acto que definió como “un trauma” y una “agresión sexual”.

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La actriz dio más detalles y dijo que, supuestamente, estaba sentada con unos amigos, descansando con la cabeza apoyada en las piernas de una amiga cuando Kary se acercó y le hizo tocamientos inapropiados. “Se inclinó, echó su ropa interior hacia un lado y frotó su asquerosa vagina en mi cara hasta que abrí y yo vomité”.

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La australiano dijo que ya había contado esa historia de manera pública, pero relatándola como una “historia divertida de borrachas”. Dice que no contó la verdad porque no sabía “cómo manejarla” y porque Kary Perry la ayudó para observar su visa estadounidense. “Lo mantuve en secreto”, explicó. “Pero ya dije a todo el mundo que no es una buena persona”, concluyó.